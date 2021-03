Hollandi valimised võitis peaminister Mark Rutte erakond

Nii nagu juba nädalaid arvata võis, võitis Hollandi parlamendivalimised peaminister Mark Rutte juhitud erakond VVD. Esialgsete tulemuste kohaselt said nad 150 kohalises parlamendis 36 kohta. Seda on kolme võrra enam kui 2017. aasta valimistel. Rutte sõnul teeb selline võit ta andlikuks.

"Nende valimiste tulemused näitavad, et Hollandi valijad on ülekaalukalt toetanud minu erakonda usaldushääletusel. See teeb alandlikuks ja sunnib meid tegema kõik, mis meie võimuses, et see eduks pöörata. Kõik ei ole läinud hästi viimase kümne aasta jooksul. Võtke kasvõi toetuste skandaal, mille me peame lahendama. Aga loomulikult peamine küsimus on see kuidas üles ehitada meie riik pärast koroonaviirust," rääkis Rutte.

Valimisõhtu kõige suuremaks üllatajaks võib aga pidada paremliberaalse erakonna D66 paremuselt teist tulemust. Kui veel paari nädala eest ennustati neile ligi 13-14 kohta parlamendis, siis tõenäoline tulemus on sellest aga hoopis kaks korda enam ehk 27 kohta.

Parteijuhi Sigrid Kraagi sõnul jõudis nende sõnum valijatele kohale.

"Demokraadid, see töötas. Me suutsime näidata oma valijatele, kes me oleme ja mille eest me seisame. Ja mida on meil neile pakkuda," sõnas Kraag.

Valimisõhtu üheks kaotajaks võib ilmselt pidada Geert Wildersit ja vabadusparteid, mis sai parlamendis 17 kohta. Seda on kolme võrra vähem kui eelmistel valimistel.

Wildersi sõnul lootis ta küll enamat, kuid ka 17 kohta on hea tulemus. Samuti ei lootnud ta, et liberaalsete erakondade edu taustal võiks ka vabaduspartei valitsuskoalitsiooni pääseda.

Suure tõenäosusega läksid Wildersi hääled teise tõusva parempopulistliku poliitiku Thierry Baudeti erakonnale FvD, mis sai kaheksa kohta parlamendis. Seda on kuue võrra enam kui 2017. aastal. Baudeti edu on mõneti isegi üllatav. Veel kaks aastat tagasi oli FvD Hollandi kõige populaarsem erakond, kuid pärast suuri skandaale ja sisetülisid kaotasid nad oma toetuse täielikult. Eilne tulemus iseloomustab trendi, et Wildersi kõrvale on Hollandi poliitikasse tekkimas teised parempopulistid.

Kaotajate sekka võib lugeda ka kohalikud kristlikud demokraadid, kes kaotasid viis kohta ning rohelised ja sotsialistid, kes mõlemad kaotasid kuus kohta parlamendis. Õhtu võitjateks võib samas pidada ilmselt nelja uut erakonda, kes senisele 13 erakonnale lisaks parlamenti pääsesid.

Täpne valimistulemus selgub lähipäevil.