Osakonnajuhataja Liisa Näveri ütles, et Fimeal ja terviseametil (THL) on üksmeel selles, et esialgu ei ole tekkinud vajadust peatada selle koroonavaktsiini kasutamine või seda piirata.

Fimea on saanud mõned kõrvalmõju teated selle kohta, et AstraZeneca vaktsiinisüsti saamise järel on tekkinud kahtlus võimalikust trombist.

"Viimastel andmetel on selliseid teateid tulnud meile üheksa. Need ei ole surmajuhtumid. Ootame veel kinnitust, kas neis juhtumites on tuvastatud tromb," ütles Näveri.

Ta rõhutas, et Fimeasse edastatud teated kõrvalmõjudest ei ole olnud sellised, mis tekitaksid muret või mõtteid sellest, et tuleks astuda mingeid samme.

Mitu Euroopa riiki on peatanud AstraZeneca koroonavaktsiinide manustamise seoses verehüübe kartustega.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas esmaspäeval, et korraldab neljapäeval erakorralise kohtumise AstraZeneca koroonavaktsiini asjus, kuid on endiselt seisukohal, et seda vaktsiini võib kasutada.