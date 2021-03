Peaministri ülesandeid täitev riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) märkisid, et piirangute mõju on juba nähtav, aga vastu oleks vaja pidada veel vähemalt paar-kolm nädalat.

"Me oleme näinud küll teatavat tõusu kiiruse stabiliseerumist, aga tõusu kiiruse stabiliseerumine ei ole kahjuks langus. Ja ei ole see, mida me näha tahame," ütles Kiik valitsuse pressikonverentsil.

Kiige sõnul on meditsiinitöötajate koormus meeletult kõrge. Kiik rääkis, et kogu pandeemia jooksul on Eestis haiglaravi vajanud üle 5000 inimese.

"Praegu on kriis haripunktis, ma väga loodan, et see haripunkt mingi hetk hakkab langema, aga me peame olema valmis ka halvemaks stsenaariumiks," märkis ta.

"Praegu valitsus loodab, et kehtestatud piirangutest piisab COVID-19 nakatumise näitajate alla toomiseks. Kui me näeme, et sellest ei piisa, peame olema valmis astuma ka järgmiseid samme," lausus Kiik.

Samas märkis Kiik, et ratsionaalsed valikud piirangute näol on juba tehtud.

Jaak Aabi sõnul ei ole äärmuslikud lahendused nagu liikumispiirangud ja komandanditunnid, päevakorral.

"Liikumine üle piiri ei ole see, mis viirust massiliselt levitab, üle piiri liikumine on muutunud väga madalaks," lausus ta.

Aab rääkis, et kooliealiste laste hulgas on nakatumine vähenenud. Samuti eakate hulgas avaldab mõju vaktsineerimine ja üle 80-aastaste seas on näha, et nii massiliselt enam ei haigestuta.

Rääkides piirangute leevendamisest, ütles Aab, et kõigepealt peab alla tulema nakatunute arv ning seejärel tuleb järele oodata haiglaravi vajajate arvu.

"Me loodame, et need erinevad mõjud, nii piirangud, kontaktide vähendamine ja ka vaktsineerimiste arvu kasv loovad need tingimused, et paari kolme nädala pärast me suudame hakata kuskil vähenema. Nendest piirangutest hakkame tõenäoliselt välja tulema samm-sammult," rääkis Aab.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) lisas, et kõikidest kontaktidest, mis ei ole eluliselt vajalikud, tuleks praegu hoiduda.