Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku luua nn roheline digitõend, mis võimaldab EL-i riikide vahel hõlpsamat ringiliikumist. Roheline digitõend kinnitab, et selle omanik on kas koroona vastu vaktsineeritud, tema koroonatesti tulemus on negatiivne või ta on koroona läbi põdenud. Sellise tõendi omanikult ei tohi reisimisel nõuda karantiini jäämist või koroona vastu testimist ja see hakkaks kehtima üle Euroopa, ka EL-i mitte kuuluvates riikides, nagu Island, Norra ja Šveits.

Ent see on alles tulevikumuusika. Pole teada, mis ajaks ühtne digitõend valmib.

Seni, kuni ühtset tõendit olemas ei ole, toimetab iga riik oma parema äranägemise järgi. Nii on Euroopas mitmeid riike, näiteks Läti, mis nõuavad praegu piiril kas koroonatesti negatiivset tulemust või arstitõendit koroona läbipõdemise kohta. Vastasel korral peab inimene jääma eneseisolatsiooni.

Eestis aga perearstid tervisetõendeid ei väljasta. Koroona läbipõdenu, kes oma perearsti poole tõendi saamiseks pöördus, sai eitava vastuse. Kuna ta aga on haiguse juba läbi põdenud, pole ka alust teha PCR-testi. Kuidas siis sellisel juhul näiteks Lätti üldse pääseb?

Terviseamet pakub välja järgmisi lahendusi: "COVID-19 läbipõdemist saab tõendada, trükkides välja vastava saatekirja vastuse või epikriisi digilugu.ee portaalist. Varasema haigestumise tõendamiseks on vajalik esitada positiivseks osutunud PCR-analüüsi tulemus. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks," teatas terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik.

Ta lisas, et iga inimene peab ise uurima, mida mõni riik aktsepteerib ning hankima dokumendi vastavalt nõutule.

"Üks variant välismaale tõendi saamiseks on teha väljaprint oma digiloost, lasta notariaalselt tõlkida ja siis arstil tempel alla panna," ütles Vernik.

Arstid aga, nagu öeldud, tõendeid ei väljasta. Seega ei pruugi nad ka soovitatud templeid digiloo väljatrükkide peale laduma hakata.