Euroopa Komisjon vaatab kolmapäeval üle vaktsiinide ekspordi järelevalve seaduse. Komisjoni asepresidendi Maros Sefcovici sõnul otsest vaktsiinide ekspordi keeldu ei kehtestata, teatas EUobserver.

"Me ei taotle täielikku vaktsiinide ekspordi blokeerimist, kuid eeldame, et vaktsiinide tarnijad täidavad oma lepingulisi kohustusi," ütles Sefcovic.

"Me kutsume oma partnereid olema sama avatud ja läbipaistvad, kui seda on Euroopa Liit. Meie partnerid peavad mõistma, et me läbime väga rasket etappi. Me tahame õiglast osa vaktsiinidest, mis toodetakse Euroopa Liidu territooriumil," lisas Sefcovic.

Euroopa Liidu liikmesriikides puudub samuti üksmeel, mida laiem vaktsiinide ekspordikeeld peaks endast kujutama.

"Peame olema ekspordikeeldude suhtes väga ettevaatlikud. Selle asemel peame väga tähelepanelikult uurima tarneahelaid," ütles teisipäeval Saksamaa kantsler Angela Merkel.

Iirimaa, Holland ja Belgia on samuti väljendanud ettevaatlikkust, mis puudutab vaktsiinide ekspordi suuremat blokeerimist.

Euroopa Komisjoni vanemametnik Sandra Gallina ütles teisipäeval, et vaktsiinitarnete tegelik probleem tuleneb sellest, et AstraZeneca ei täitnud esimeses kvartalis oma lubadust.

"Ootasime AstraZenecalt sadades miljonites doosides koroonavaktsiini ja me ei saanud isegi veerandit lubatud kogustest," teatas Gallina.

Euroopa Liit on sel aastal eksportinud 41,5 miljonit koroonavaktsiini annust. Euroopa Liit ekspordib vaktsiine 33 riiki.

Euroopa Komisjon ähvardas eelmisel nädalal keelata vaktsiinide ekspordi, sest AstraZeneca ei täida oma lubadusi vaktsiinide tarnimisel.