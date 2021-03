Koroona läbipõdenutel on pea võimatu välismaale minna

"Praegu saab võtta perearsti tõendi või teha antikehade tõend, mis näitab, et inimene on haiguse läbi põdenud ja saanud antikehad, see tõend inglise keelde panna ja püüda sellega piiril tõestada," rääkis välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer teisipäeval Terevisoonis.

Samas perearstid enamasti keelduvad selliste tõendite väljastamisest ja tihti on ainus võimalus pöörduda vastavat teenust pakkuvate eraarstikeskuste poole.

Praegu annavad koos Eestiga ainult kuus riiki - Kreeka, Küpros, Leedu, Rumeenia ja Sloveenia - õiguse riiki siseneda riiki inimestele, kes suudavad tõestada, et on vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud, selgitas Volmer. "Mujal - kui ei saa negatiivset tõendit - siis ongi probleem," tõdes ta.

Ka Eesti naaberriikidesse minnes tuleb teha negatiivne test ja tõestada, kas üldse on õigus neisse siseneda, sest Soome ja Läti suunal on piirangud väga ranged, sinna ilma mõjuva põhjuseta ei saagi, lisas Volmer.

"Ametlikult nad nõuavad negatiivset testitulemust ja head põhjust. Aga kui läbipõdenud inimene ei saa negatiivset testitulemust võib-olla mitme nädala ja kuu jooksul, siis ongi ainuke võimalus piiri peal tõestada, et olen immuunne," tõdes välisministeeriumi asekantsler.

Tööränne Soomega ei ole kindlasti kuni aprilli lõpuni võimalik, võib-olla isegi pikemalt, lisas Volmer.

Volmeri kinnitusel suhtlevad nii välis- kui ka sotsiaalministeerium ja terviseamet väga tihedalt Soome kolleegidega, et vajalikku usaldusraamistikku reisimiseks tekitada.

"Ja kohe, kui võimalus tekib, püüame taastada meie inimestele võimaluse oma perede juurde tulla," kinnitas Volmer. "Aga hetkel, vaadates Eesti numbreid ja seda, et ka Soomes nakatumine tõuseb, siis väga palju lootust lähemate nädalate jooksul küll ei ole," lisas ta.

Küsimusele, kui kaugel ollakse üle-euroopalise koroonapassi arendusega, niinimetatud rohelise digitõendi loomisega, tõdes Volmer, et see on "hetkel tulevikuteema". Tema sõnul võib loota, et üle-euroopaline usaldusvõrgustik valmib mais-juunis, aga pigem suve teises pooles.