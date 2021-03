Enamik lisaeelarve kulusid on tehtud plaaniga, et neist jaguks vajadusel aasta lõpuni. Samas, kui karmid piirangud peaksid jätkuma ka suvel või sügisel, tuleb palgatoetuse jätkamiseks teha veel üks lisaeelarve. Praeguses lisaeelarves on arvestatud maksimaalselt kolme kuuga.

Enamik kuluridu lisaeelarves arvestab igaks juhuks vajadusega maksta neid aasta lõpuni.

"Puhver on sees. Kui me räägime näiteks kasvõi terviseameti või politsei- ja piirivalveameti kulutustest, siis tegelikult on sinna ikkagi prognoositud ka kauemaks, kui siin suveni välja. Tervishoiukulud me ikkagi juba ka praeguste suurte kulude pealt oleme üritanud prognoosida kogu aasta peale. Need on nii testide kulud, vaktsiinide kulud, hagilate täiendavad kulud, haigekassale täiendav kulu," loetles riigihalduse minister Jaak Aab.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus täpsustas, et valitsuse reservfondis on täiendavateks kuludeks arvestatud puhvriks üle saja miljoni euro.

Küsimärk on ka kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuva üksikisiku tulumaksu kohal. Aasta alguses on see laekunud mullusest isegi paremini, ent see ei pruugi nii jääda, sest on otseselt seotud majanduse käekäiguga.

"Kui see laekumine peaks kukkuma või kukub see ära mõnes kindlas piirkonnas, siis me oleme kindlasti valmis kaaluma lisatoetust pärast esimest poolaastat nende tulude ärakukkumise katmiseks," ütles Aab.

Kõige napimalt katab lisaeelarve aga palgatoetust. Praegu on arvestatud vajadusega maksta seda kaks kuud. Kui piirangud jätkuvad, saab reservist võtta 50 miljonit eurot veel ühe kuu võrra palgatoetuse pikenduseks. Kui aga karmid piirangud peaksid jätkuma, on valitsus valmis suvel palgatoetuse jätkamiseks uue lisaeelarve koostama.

"Nagu rahandusminister ka ütles, siis tegelikult on meil juba eelmisel aastal vastu võetud eelarvega avatud võimalus võtta laene umbes 3,5 miljardit juurde. Praegune seis näitab, et selle lisaeelarvega me kogu seda mahtu ära ei pea kasutama. Nii et meil on need puhvrid olemas," ütles Aab.

Endiselt on ootel üksjagu Euroopa Liidust majanduse elavdamiseks saadud raha MES-is, EAS-is ja KredExis, mille kiiret kasutuselevõttu tuleb Aabi sõnul tagant utsitada, et ettevõtteid mitte üksnes pankrotist päästa, vaid aidata neil ka areneda ja luua uusi töökohti.

Pentus-Rosimannus peab nii vaktsineerimistempot, karmide piirangute kestust kui ka viiruse võimalikku naasmist uute mutatsioonidena sügisel raskesti prognoositavaks, mistõttu oli lisaeelarvet ka keeruline koostada.