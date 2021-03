Kolme uuringufirma koondkeskmiste reitingute järgi on populaarseim erakond Reformierakond, millele järgnevad võrdse tulemusega EKRE ja Keskerakond.

Võttes aluseks kolme uuringufirma Norstat Eesti, Turu-uuringute AS-i ja Kantar Emori viimased veebruarikuised küsitlused, oli aritmeetilise koondkeskmisena kõige populaarsem erakond Reformierakond 30 protsendiga. Sama suur oli Reformierakonna koondkeskmine toetus ka veebruaris.

Teisel-kolmandal kohal on võrdse 19-protsendise koondkeskmise toetusega EKRE ja Keskerakond. Kuu varasemaga võrreldes on mõlema erakonna koondkeskmise toetuse muutus jäänud statistilise vea piiridesse.

Neljandal kohal on parlamendiväline erakond Eesti 200, mille koondkeskmine toetus oli märtsis 14 protsenti. Ka see ei ole kuuga sisuliselt muutunud.

Väärib märkimist, et kui muidu on kolme uuringufirma tulemused üsnagi sarnased, siis erinevus torkab silma liberaalse maailmavaatega Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE toetuse puhul. Norstati küsitluses on Reformierakonna toetus kõrgem kui Emori ja Turu-uuringute omas. Turu-uuringud ja Emor seevastu näitavad Norstatist kõrgemat toetust Eesti 200-le ja sotsiaaldemokraatidele.

Isamaa koondkeskmine toetus püsis viiel protsendil, Rohelistel oli see kolm ja Eesti Tulevikuerakonnal üks protsent.

Mullu augustis hakkas ERR-i uudisteportaal uuringufirmade ettepanekul avaldama erakondade agregeeritud ehk koondkeskmisi toetusi, mis haaravad enda alla kolme Eestis regulaarselt erakondade toetusi mõõtva uuringufirma küsitlusi. Arvestades võimalikke statistilisi veapiire, võivad uuringufirmade (Norstat, Turu-uuringute AS ja Kantar Emor) individuaalsed tulemused erineda kuni kolm protsenti.

Uuringufirmad viivad küsitlusi läbi ka erinevate metoodikatega - Norstat teeb valdavalt telefoniküsitlust, kuid lisab sinna juurde ka veebipaneeli. Turu-uuringute AS küsitleb pooled inimesed näost-näkku ja pooled veebis, uuest aastast pooled telefoni teel ja pooled veebis. Emor viib küsitluse läbi veebipaneelis. Erinevate uuringufirmade küsitlusi kokku võtvad agregeeritud reitingud on kasutusel paljudes riikides.