Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia teatasid esmaspäeval, et peatavad AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise, kuna mitu riiki on teatanud võimalikest tõsistest kõrvaltoimetest.

Veel mitmed teised Euroopa riigid on varem AstraZenecaga vaktsineerimise lõpetanud, tuues põhjuseks suurenenud trombiohu.

Saksa riiklik tervishoiuministeerium tugines soovitusele, mille tegi Saksamaa föderaalne vaktsiinide ja biomeditsiini instituut (Paul Ehrlich Instituut). Instituut soovib täiendavaid uuringuid vaktsiini kohta teha.

Saksa terviseminister Jens Spahn ütles esmaspäeval, et kuigi vereklompide tekkimise oht on väike, ei saa seda siiski välistada. "See on professionaalne otsus, mitte poliitiline," ütles Spahn.

Saksa meediaväljaannete teatel otsustab Euroopa Ravimiamet (EMA), kas ja kuidas mõjutavad uued leiud ja kõrvaltoimed vaktsiini edasist kasutamist.

Juba on kõlanud ka esimesi kriitikanooli vaktsineerimise peatamisele. Terviseekspert Karl Lauterbach ütles, et peab olemasolevate andmete põhjal AstraZeneca vaktsineerimise peatamist veaks ning see maksab tema sõnul kätte viiruse kolmandas laines.

Prantsusmaa teatas samuti, et peatab AstraZeneca vaktsiini kasutamise, kuni Euroopa Liidu ravimiamet sellele teisipäeval hinnangu annab.

Itaalia valitsus teatas, et peatab vaktsiini kasutamise ennetava ning ajutise meetmena, samuti seniks, kuni EL-i ravimiamet oma hinnangu annab. Otsus langes pärast peaminister Mario Draghi ja terviseminister Roberto Speranza arutelu sel teemal.

"Speranza pidas päeva jooksul Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania terviseministritega läbirääkimisi," seisis teates.

Möödunud neljapäeval peatas Taani AstraZeneca vaktsiini kasutamise, viidates mitmetele raskete verehüüvete juhtumitele. Järgnesid Norra ja Island ning Euroopa Liidu riigid Bulgaaria, Iirimaa ja pühapäeva õhtul Holland.

Austria, Eesti, Läti, Leedu ja Luksemburg on peatanud ühe konkreetse AstraZeneca partii kasutamise, Itaalia ja Rumeenia aga teise partii kasutamise.