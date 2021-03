Venemaalt koroonavaktsiini ostnud Slovakkia peaminister astus tagasi

Slovakkia valitsustüli algas kuu aega tagasi, kui Matovic ostis ilma koalitsioonipartnerite nõusolekuta kaks miljonit annust Venemaa Sputnik V koroonavaktsiini. Koalitsiooni tööd segasid juba varem isikutevahelised kokkupõrked ja erimeelsused koroonaviiruse epideemiaga toimetulemisel.

Matovici asemel saab peaministriks rahandusminister Eduard Heger.

Heger on Matovici liitlane ja kuulub samasse erakonda - "Tavalised Inimesed". Hegeri asemel saab rahandusministriks Matovic. Kõik neli Slovakkia koalitsiooni erakonda kiitsid vangerduse heaks.

Heger on vähetuntud poliitik, kes töötas enne valitsusega liitumist erasektoris.

Heger kiitis Matovici tagasiastumise eest, kuulutades selle "suureks žestiks". "Usun, et läheme Slovakkia jaoks veelgi kaugemale," lisas Heger.

Matovic sai võimule eelmise aasta märtsis. Matovici partei "Tavalised Inimesed" valimiskampaania peamine lubadus oli võidelda korruptsiooniga.

Slovakkia koalitsiooni kuuluvad veel paremtsentristlik "Inimeste jaoks", ettevõtlust pooldav "Vabadus ja Solidaarsus" (SaS) ning parempoolne populistlik erakond "Me oleme perekond". Matovici läbisaamine SaS-i juhi Richard Sulikiga on olnud eriti halb.

"Veel on vara öelda, kas teisipäeval tehtud valitsusremont piirab parteijuhtide rivaalitsemist. Peamine vastasseis on Matovici ja Suliku vahel. Mõlemal on suured egod ja mõlemad kontrollivad oma erakondi täielikult," ütles Saksamaa välissuhete nõukogu teadur Milan Nic.

"Ma arvan, et Hegeriga ootavad inimesed paremat valitsemisstiili ja juhtimist. Kuid tema kõrval istub edasi parteiboss Matovic ja alles jääb ka Sulic. Seega nad peavad leidma viisi, kuidas edukalt koalitsiooni koostööd jätkata," lisas Nic.

Slovakkias on koroonaviiruse epideemia tõttu surnud ligi 9600 inimest, riigis elab 5,5 miljonit inimest.

"See on olnud ainult üks aasta, kuid tundub, et oli kümme aastat. See oli Slovakkia jaoks kõige raskem aasta pärast teist maailmasõda," ütles teisipäeval Matovic.