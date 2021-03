Prantsusmaa välisminister: Venemaa vaktsiin on propagandatööriist

"Selle poolest, kuidas seda asja aetakse, on Sputnik V rohkem propaganda ja agressiivse diplomaatia tööriist kui solidaarsuse ja terviseabi vahend," ütles Le Drian.

Le Driani sõnul kasutavad nii Venemaa kui Hiina oma vaktsiine välismaal mõju saavutamiseks, ehkki oma elanikkond on veel vaktsineerimata.

Venemaa registreeris Sputnik V augustis, enne ulatuslikke kliinilisi katseid. Rahvusvahelised eksperdid kartsid esialgu, et see ei pruugi olla ohutu. Hilisem kontroll näitas, et mured olid alusetud. Meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud tulemused näitasid Sputnik V ohutust. Vaktsiini efektiivsus on vähemalt 90 protsenti.

Euroopa Ravimiamet alustas märtsis Sputnik V kiirendatud hindamisprotseduuri, mille järel võib vaktsiin saada Euroopa Liidus kasutusloa.