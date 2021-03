Twitter ühines teiste sotsiaalmeediaplatvormidega ja blokeeris USA eelmise presidendi Donald Trumpi kommentaaride eest, mida peeti jaanuaris Kapitooliumile korraldatud tormijooksule õhutavaks.

Trumpi toetajad mõistsid Twitteri keelu hukka ning teised arvavad, et keeld tulnuks kehtestada varem, hoolimata eeskirjadest, mis teevad järeleandmisi poliitilistele liidritele ja uudisväärtuslikele postitustele.

"Poliitikud ja valitsuse ametnikud arenevad pidevalt selles, kuidas nad meie teenust kasutavad, ning me tahame, et meie eeskirjad vastaksid jätkuvalt poliitilise diskursuse muutuvale kujule Twitteris ning kaitseksid avaliku arutelu tervist," teatas Twitter.

"Seetõttu vaatame üle oma lähenemise liidrite suhtes ja tahame teilt sisendit."

Twitter küsitleb oma kasutajaid 14 keeles reedest kuni 12. aprillini.

"Üldistatult, me tahame kuulda avalikkuselt selle kohta, kas nad usuvad, et maailma liidrid peaksid Twitteris järgima samu reegleid kui teised. Ning kui liider rikub reeglit, mis tüüpi jõustamismeede on sobilik," seisis avalduses.

"Me konsulteerime ka inimõigusekspertide, kodanikuühendustega ja akadeemikutega üle maailma, kelle tagasiside peegeldub tulevastes muudatustes eeskirjade raamistikku."