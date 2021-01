Facebook pani USA presidendi Donald Trumpi oma platvormil määramata ajaks keelu alla, öeldes, et riigipea on õhutanud vägivalda Washingtonis.

Sotsiaalmeediafirma juht Mark Zuckerberg ütles oma Facebooki leheküljel, et keeldu, mis kehtestati kolmapäeval 24 tunniks, pikendati "platvormi kasutamise tõttu vägivaldse ülestõusu õhutamiseks demokraatlikult valitud valitsuse vastu".

"Me usume, et oht, mis lubab presidendil jätkuvalt meie teenuseid praegusel ajal kasutada, on lihtsalt liiga suur," kirjutas Zuckerberg.

"Seega pikendame keeldu, mille me tema Facebooki ja Instagrami kontodele kehtestasime, määramata ajaks, aga vähemalt kaheks järgnevaks nädalaks, kuni võimu rahumeelne üleandmine on lõpuni viidud," lisas ta.

USA sotsiaalmeedia eemaldas kolmapäeval oma platvormidelt mitmeid Trumpi ja tema toetajate videoid, tuues enamiku puhul põhjuseks vägivalla õhutamise.

"See on eriolukord ja me võtame kasutusele erakorralisi meetmeid. Sealhulgas eemaldame president Trumpi video," ütles Facebooki asepresident Guy Rosen.

"Eemaldasime selle, sest usume, et see pigem toob kaasa jätkuva vägivallaohu, mitte ei vähenda seda," lisas Rosen.

Twitter blokeeris Trumpi kolmapäeval 12 tunniks, kuid pole selge, kas see keeld on tühistatud.

Twitter teatas avalduses, et Trumpi sõnumid rikuvad platvormi reegleid, mis puudutavad valimiste kohta postitamist ning et tulevased rikkumised tähendavad Donald Trumpi konto tähtajatut sulgemist.

Kui reegleid rikkuvaid postitusi ei eemaldata, jääb Trumpi konto lukku ka pärast 12 tundi, teatas Twitter.

Snapchat kinnitas neljapäeval, et Trumpil on fotojagamise platvormi kasutamine keelatud ohtliku retoorika tõttu.

Trumpi toetajad korraldasid Washingtonis USA kongressihoonele kolmapäeval tormijooksu, mille tagajärjel hukkus politsei kuuli läbi üks naine.

Trump, kes oli pöördunud oma toetajatest rahvahulga poole ja ärgitanud neid Kapitooliumile marssima, avalikustas hiljem sotsiaalmeedias video, milles kordas valimispettuse väiteid.

YouTube eemaldas selle video, kuna valimistulemusi kahtluse alla seadvad videod on keelustatud.