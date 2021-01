Twitter sulges alaliselt Trumpi kasutajakonto, veel tuhandeid kontosid

Twitter sulges alaliselt USA ametist lahkuva presidendi Donald Trumpi kasutajakonto, teatas suhtlusvõrgustik reedel. Lisaks on Twitter ilmselt veel sulgenud või sulgemas tuhandeid tavaliste kasutajate kontosid.

Ettevõte põhjendas otsust vägivalla edasise õhutamise riskiga tulevikus. Twitteri sõnul on nad jälginud Trumpi viimaseid säutse, nende konteksti ning seda, kuidas neid tõlgendatakse Twitteris ja väljaspool seda.

Twitter oli varem sulgenud Trumpi konto @realDonaldTrump ajutiselt 12 tunniks pärast seda, kui tema pooldajad kongressihoonesse tungisid. Märul nõudis kokku viie inimese elu.

"Sellenädalaste kohutavate sündmuste valguses tegime kolmapäeval selgeks, et Twitteri reeglite uued rikkumised võivad viia just selleni," kirjutas ettevõte.

Trumpil oli Twitteris ligi 90 miljonit jälgijat.

Neljapäeval pani Trumpi oma platvormil alalise keelu alla sotsiaalmeediamonopol Facebook.

"Me usume, et on lihtsalt liiga riskantne lubada presidendil praegusel ajal jätkuvalt meie teenuseid kasutada," kirjutas Facebooki asutaja ja juht Mark Zuckerberg.

Trump süüdistas Twitterit vandenõus tema vaigistamiseks

President Donald Trump süüdistas reedel Twitterit, et see sepitseb koos tema poliitiliste vaenlastega vandenõud tema vaigistamiseks, kui suhtlusvõrgustik oli tema konto @realDonaldTrump alaliselt sulgenud.

"Twitter on läinud üha kaugemale sõnavabaduse keelamisel ja täna kõrvaldasid Twitteri töötajad demokraatide ja radikaalsete vasakpoolsetega kooskõlastades minu konto nende platvormilt, et vaigistada mind – ja TEID, 75 000 000 suurt patriooti, kes minu poolt hääletasid," kuulutas ta terves reas säutsudes USA presidendi ametlikul @POTUS kontol.

Twitter kustutas postitused kiirelt. "Teise konto kasutamine keelust kõrvalehiilimiseks on meie reeglite vastane," selgitas Twitter uudisteagentuurile AFP.

Väga suur hulk parempoolsete avaliku elu tegelaste jälgijaid kadus

Samaaegselt Trumpi konto sulgemisega on Twitter hakanud sulgema ka väga suurt hulka tavaliste kasutajate kontosid. Seda saab tuvastada eelkõige parempoolsete vaadetega USA avaliku elu tegelaste jälgijate arvu väga kiire vähenemise põhjal. Mõned neist on ööl vastu laupäeva loetud tundidega kaotanud kümneid tuhandeid jälgijaid.

Twitteri tegevus on juba tekitanud laialdast kriitikat. Ettevõtet süüdistatakse tsensuuris ja avaliku debati piiramises maailmavaatelisel alusel.

Paljud kriitikud on näitena Twitteri kahepalgelisusest toonud välja, et aastaid Iisraeli vastu vägivallale õhutanud Iraani usujuhtide kontosid pole ettevõte puutunud.