Apple, Amazon asusid Twitteriga võistlevat Parlerit marginaliseerima

Parleri teenus on mitu aastat eksisteerinud Twitterile sarnasena. Nende peamine erinevus on seisnenud selle platvormi lubaduses kasutajate postitustesse mitte sekkuda. See on sinna toonud paljud USA parempoolsed avaliku elu tegelased, kellele Twitteri keelud ja piirangud on olnud vastumeelt.

Parler oli laupäeval ajutiselt Apple'i rakenduste poe kõige menukam tasuta rakendus.

Apple põhjendas Parleri rakenduse eemaldamist vägivallaähvarduste vahendamisega. Google oli Parleri eemaldanud oma poest päev varem.

"See on koordineeritud tehnoloogiahiidude rünnak konkurentsi tapmiseks," ütles Parleri tegevjuht John Matze laupäeval. "Me olime liiga edukad liiga kiiresti. Sõda turumajandusliku vaba konkurentsi ja sõnavabaduse vastu jätkub, kuid me ei ole löödud."

Parleri kasutajate seas on mitmed USA peavoolukonservatiivid nagu Fox Newsi täht ja Trumpi liitlane Sean Hannity, samuti vabariiklasest Lõuna-Dakota kuberner Kristi Noem. Trumpil endal seal kontot pole.

Parler lubas Amazoni teenuste kadudes asuda kasutama teisi serveriteenuse pakkujaid, kuid märkis, et katkestust vältida ei õnnestu.

Trumpi liitlased kritiseerivad Twitteris presidendi konto sulgemist

President Donald Trumpi sõbrad, perekonnaliikmed ja nõunikud protestivad riigipeale kehtestatud Twitteri keelu vastu, nimetades seda vasakradikaalide rünnakuks sõnavabaduse vastu. Meelepaha väljendatakse ka Twitteris.

"Sõnavabadus on surnud ja vasakpoolsete isandate kontrolli all," ütles presidendi vanem poeg Donald Trump juunior.

"Kes vaigistatakse järgmisena?" küsis Trumpi advokaat Rudy Giuliani.

Välisminister Mike Pompeo kirjutas oma Twitteri erakontol: "Kahjuks pole see Vasakpoolsete uueks taktikaks. Nad on töötanud häälte vaigistamise nimel aastaid."

Mõjuvõimas vabariiklasest senaator Ted Cruz ütles, et Twitteri ja mõne teise sotsiaalmeediaplatvormi otsused on "absurdsed ja sügavalt ohtlikud". "Miks... peaks käputäiel Ränioru miljardäridel olema poliitilise suhtluse monopol."

Kõik need postitused tehti Twitteris, mida Trump on aastaid kasutanud avalikkuse ja vahel ka teiste riikide liidritega suhtlemiseks.

Reedel sulges Twitter alaliselt Trumpi konto pärast presidendi toetajate tungimist Kapitooliumisse. See samm astutakse vägivalla õhutamise ohu tõttu, teatas platvorm.

Presidendi kontod on sulgenud Facebook, Instagram, Snapchat ja Twitch. Reedel sulges Trumpi pooldajate seas populaarse foorumi veebileht Reddit, kelle sõnul kasutati foorumit viha õhutamiseks.

Donald Trump juunior on palunud oma järgijatel Twitteris saata talle oma e-maili aadressid, et presidendi pooldajaid uute arengutega kursis hoida.

President kirjutas Twitteris reedel, et kavatseb luua lähitulevikus uue platvormi, kuid rohkem üksikasju ta ei avalikustanud.

Konservatiivsed platvormid, mis on Trumpi toetajate seas populaarseimad – nagu Parler ja Gab –, on oma kasutajate arvu kasvatanud. Gabi külastati reede öösel ja laupäeval rekordiliselt palju, ütles lehekülje looja Andrew Torba.

Mitu ettevõtet on Gabi keelustanud, sealjuures PayPal, Visa, samuti Apple'i ja Google'i rakenduste poed.

Trumpi Twitteri kontol oli ligi 90 miljonit jälgijat.