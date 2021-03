Transpordiamet: Aidus on lennuohutuse tagamisel tekkinud keeruline seis

Neljapäeval kirjutas ERRi portaal Aidu tuuleparki arendava Eleoni ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJ) vaidlusest, mille tulemusena on Aidusse püstitatud tuulikud. Mõlemad osapooled süüdistavad teist selles, et vastaspoole süül ei põle tuulikutel lennuohutustuled. Transpordiameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna juhataja Eve Härm nentis ERRile antud kommentaaris, et olukord on keeruline: "Kuna tegemist on pretsedenditu juhtumiga, milles on palju osapooli (sh TTJA, kes on pidanud arendajaga ka ise läbirääkimisi), siis ei ole praeguseks Transpordiamet Aidu tuulepargi omanikule koostanud piiranguid kehtestavaid haldusakte või ettekirjutusi, kuid oleme selle teemaga kursis ja tegeleme lahenduse otsimisega edasi."

Härmi sõnul pole küll seoses Aidu valgustamata tuulikutega Transpordiametit ühestki lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitatud, kuid siiski on tegu ohtlike objektidega. "Aidu tuulepargi piirkond on nii tsiviil- kui ka militaarõhusõidukite madallennuala, seega kujutab valgustamata lennutakistus endast kindlasti ohtu. Mõlema tuuliku asukoha ja kõrguse info on avaldatud lennundusteabe kogumiku (AIP) lennutakistuste osas. Samas ei ole võimalik tagada, et kõik piirkonnas lendajad on ennast selle infoga kurssi viinud," nentis Eve Härm, kelle sõnul on valgustamata lennutakistus erandlik nähtus.

Algsete plaanide kohaselt juba 2020. aastal valmima pidanud Aidu tuulepargis on erinevate vaidluste tulemusena ehitustegevus peatunud. Plaanis olnud 30 tuuliku asemel on praegu Aidus poolteist tuulikut.