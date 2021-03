Aidu tuulikud on siiani lennuohutuks muutmata

Aidu tuulepark on pikalt olnud Eleoni ja tehnilise järelevalve ameti vaidlusobjekt ning praegu on parki kerkinud poolteist tuulikut olnud tuledega tähistamata ehk ohuks õhusõidukitele.

Eesti vahest ühest kuulsamast tuulepargist on Aidust Tallinna-Narva maanteelegi silmaga nähtavad kaks ehitist: ühe torni küljes on tuulikulabad olemas, teise torni jaoks on küll labad kaks ja pool aastat tagasi kohale toodud, kuid arendajal neid külge panna pole lubatud.

Erinevalt teistest tuulikutest Aidu kõrgehitistel pimedal ajal tuled ei põle.

Eleoni esindaja Andres Sõnajalg ütles, et lennuohutustuled on tuulikutel olemas ja nende kasutamiseks on tehtud ka kõik vajalikud installatsioonitööd. Sõnajala seisukohalt on TTJA alusetult keeldunud tuulikute tarbimissuunalisest pingestamisest.

TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtiki sõnul on amet Aidu tuulepargi arendajat teavitanud vajadusest lennuohutustuled käivitada. "Arendaja keeldus sellest, väites, et selleks on vajalik terve tuuliku pingestamine. Tuuliku pingestamine on aga TTJA ettekirjutusega keelatud, seda arendaja tegevusest tuleneva ohu tõttu tuuliku käivitamiseks," sõnas Tamtik.

"Olukorra lahendamiseks on TTJA võtnud turult autonoomse (lennuohutustulede käivitamiseks ilma tuulikut pingestamata) ohutustulede lahenduse hinnapakkumise ja selle edastanud koos vajalike kontaktidega arendajale. Ka selliste tulede paigaldamisest on arendaja teadmata põhjustel keeldunud," lisas ta.

"Tuulikute tootmise käivitumise nn ohuga põhjendamine näitab pigem tehnilist võhiklikkust, sest tootmise käivitamiseks on vaja lisaks ka tootmissuunalist pingestamist ehk tuuliku sünkroniseerimist võrguga, mida ei ole praeguses olukorras taotletudki. Seetõttu on TTJA väide arendaja tegevusest tuleneva ohu kohta täielikult arusaamatu ning väär," sõnas Andres Sõnajalg.

Ka selles, kes kannab võimaliku õnnetuse puhul vastutust, on Eleonil ja TTJA-l erinevad seisukohad.

"Praegusel juhul vastutab õnnetuse juhtumisel tuulikute tulede sisselülitamise senine keelaja TTJA. Neil puudub igasugune vajadus töötavate tulede pingestamist keelata ning rohkem selles osas tuuliku omanikult nõuda on kohatu," ütles Sõnajalg.

Kati Tamtiku sõnul vastutab praegusel juhul vastutab õnnetuse juhtumisel tuulikute omanik, kuna lennuohutustulede käivitamist on temalt nõutud ning teadmata põhjustel ei ole omanik seda kohustust täitnud.

Olukorrale lisab oma nüansi asjaolu, et TTJA peatas tuulepargi arendamise just sellel põhjusel, et Aidu tuulikud segasid Kellavere radarit, kuna nad ulatusid algul plaanitust kõrgemale.

Esimest korda peatati ehituslubade kehtivus 2017. aasta kevadel. Arendajate plaanide kohaselt pidi 100 megavatise võimsusega 30 Eleoni tuulikust koosnev tuulepark valmima 2020. aastaks.