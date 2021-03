Põltsamaa roosiaia pidaja OÜ Eesti Roos on otsustanud roosiaia müüki panna, alghinnaks on omanik pakkunud 725 000 eurot, kirjutab Vooremaa.

Põltsamaa roosiaia perenaine ning OÜ Eesti Roos juhatuse liige Annela Orasi ei soostunud ajalehele lähemalt kommenteerima roosiaia müügi tagamaid. Ta lausus vaid, et soovib oma eluga edasi minna ning seetõttu roosiaia maha müüa, kirjutab ajaleht.

"Äritegevusega on ikka niimoodi, et ühel hetkel tuleb edasi liikuda. Siin polegi midagi pikemalt arutada ega põhjendada. Müügikuulutus on portaalis üleval ja kõigil huvilistel on võimalik ühendust võtta. Mida uus omanik roosiaiaga peale hakkab, on juba tema otsustada ja sellest saab rääkida siis, kui omanik on rahaga platsis," selgitas Orasi.

Põltsamaa roosiaed on saanud viimastel aastatel palju kuulsust ja meediatähelepanu ühe vaidlusaluse maaküsimuse tõttu. Osa roosiaiast oli rajatud riigimaale ning maa-amet soovis maatükki enampakkumisele panna, seades sellega ohtu seal kasvavaid roosipõõsaid. Paar aastat tagasi sai roosiaia perenaine Annela Orasi maaametilt korralduse maatükk vabastada ja plats siledaks lükata. Õnneks aga vaidlus siiski lahenes ja roosipõõsad jäid alles.

Möödunud aasta 13. augustil otsustas vabariigi valitsus 1400 ruutmeetri suuruse vaidlusaluse maa tasuta võõrandamise Põltsamaa vallale. Nüüd peab Põltsamaa vald endisel riigimaal roosiaia eest hoolitsema. Põltsamaa roosiaia vallale kuuluva maalapi hooldamise ja korrashoiuga tegelevad Põltsamaa Halduse haljastustöötajad.

Põltsamaa roosiaia põhitegevuseks on modernsete ja ka ajalooliste roosisortide kasvatamise katsetamine Eesti kliimas ning roosiistikute ja roosidega Põltsamaa roosiaed pandi müüki sobivate püsikute tootmine.