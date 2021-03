Vändras sündinud ja Pärnu 2. keskkooli lõpetanud Lanemani elu on kulgenud sõjaväelise karjääri tähe all. Selle lõppedes töötas ta kaitsetööstuse liidus ja Milrem Roboticsis, siis tuli juba riigikogu.

"Selles mõttes võib-olla ongi sobiv hetk, et ei tule mitte tühja lehega, vaid ikkagi suure pildiga, kus meie riik on ja kuhu ta peaks minema ja kus on Pärnu koht selles," ütles Laneman.

Linnapea Romek Kosenkranius läheb taas valimistele valimisliidu koosseisus.

"Me ei ole veel arutanud, kuidas nimekiri moodustub ja kes on esinumber, aga valimisliidu siseselt paljud inimesed avaldanud arvamust, et ma võiksin kandideerida, ja minul on see valmisolek olemas," ütles Kosenkranius.

Reformierakonna esinumber on suure tõenäosusega Riigikogu liige Toomas Kivimägi.

"Reformierakonnas on üks särav täht nimekirjas. Toomas, aga tänasel päeval me oleme siiski seda meelt, et meil on ka teisi väga tugevaid inimesi, kes oleks valmis nimekirja vedama. Lõplikku otsust me veel teinud ei ole," lausus Reformierakonna Pärnu piirkonna juht Irina Talviste.

Riigikogu liige, Isamaa Pärnumaa piirkonna juhatuse liige Andres Metsoja ütles juba kuu aja eest, et on nõus olema erakonna nimekirja esinumber ja linnapeakandidaat. Ametlikku otsust veel pole.

"Me valime ju tegelikult kõrgemat esinduskogu, aga alati keskendume sellele, kes on linnapea. Linnapea on see, kes peab tegema ära selle töö, milles kokku lepitakse," ütles Metsoja.

Riigikogu liikme ja Pärnu linnavolikogu esimehe Andrei Korobeiniku jutu järgi pole Keskerakonnal Pärnu esinumbri kohta veel otsust, aga seda ei pea enam kaua ootama. Erakonna Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar ütles, et erakond tuleb Pärnus valimistele esindusliku nimekirjaga ja prominendist esinumbriga, kelle nime veel välja ei öelda.