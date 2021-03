Kaja Kallas naaseb esmaspäeval tööle

Esmaspäeval koroonaviirusega nakatumisest teatanud peaminister Kaja Kallas jäi peale seda haiguse tõttu töölt eemale, teda asendas valitsusjuhi ülesannetes riigihalduse minister Jaak Aab.

Valitsuskommunikatsiooni direktor Eero Raun ütles, et pühapäeva seisuga on plaan selline, et Jaak Aab täidab peaministri ülesandeid keskööni ning Kallas alustab esmaspäeval taas tööd peaministrina.

Rauna sõnul võib olukord enne esmaspäeva veel muutuda ning sõltuvalt Kallase tervislikust seisust tehakse vajalikud otsused.

Riigikogu eelinfo järgi peaks Kallas esmaspäeval osalema riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil.