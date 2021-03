Saksamaa valmistub leevendatud piiranguid taas karmistama

Piirangute eelnõu koostati, kuna kasvanud on nakatumiste hulk saja juhtumini 100 000 inimese kohta. Valitsus on just selle arvu kuulutanud piirmääraks, millest alates hakatakse mõtlema uute piirangute peale.

Vaid veidi varem oli Euroopa suurim majandus alustanud piirangute leevendamisega. Veebruari lõpus avati taas koolid ja mõned poed said märtsi jooksul taas uksed avada. Nüüd on selle kõigega taas lõpp. Praegused piirangud lõppevad koos märtsikuuga automaatselt.

Seepärast hakkabki liidukantsler Angela Merkel esmaspäeval koos liidumaade juhtidega arutama, mis edasi saab. Ilmselt on arutelu aluseks just ajakirjandusse lekkinud dokument, ehkki see ei ole pärit keskvalitsuselt ega ka mitte kantslerilt. Merkel jõudis küll juba eelmise nädala lõpus öelda, et Saksamaa ei peaks kartma uut lukustamist juhul, kui seda ikka tõesti vaja on.

Uudisteagentuuri DPA andmeil on eelnõumustandi ühiselt välja töötanud need liidumaad, kus parasjagu võimul sotsiaaldemokraadid. Sotsiaaldemokraatide üks juhte Saskia Esken on ka isiklikult avaldanud toetust piirangute jätkamisele. Eskeni sõnul on piirangud paratamatud, kuni vaktsineerimine pole täit hoogu sisse saanud. Tarneraskuste tõttu seda aga esialgu ette näha ei ole.

Piirangute jätkamist toetab ka Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu Baieri sõsarpartei juht Markus Söder, kelle sõnul paisub pandeemia üheks lõputuks laineks, kui kohe hädapidurit ei tõmmata. Hädapidur tähendab Söderi sõnul ka seda, et seni liidumaati erinevad piirangud ühtlustatakse. Nimelt külvavat piirangute erinemine liidumaati avalikkuses segadust. Esialgu on kavas piiranguid pikendada 18. aprillini. Eelnõu sisaldab ka lisapiirangute kehtestamist piirkondadele, kus nakatumine 100 000 elaniku kohta on tõusnud üle saja.

Lisapiirangutest kõnelev lõik on siiski nurksulgudes, mis tähendab, et selle üle läheb esmaspäevasel kohtumisel tõsiseks piigimurdmiseks. Lisapiirangute hulgas on öine liikumiskeeld hommikul kella viieni, keelu alguskellaaeg on eelnõu mustandis aga jäetud lahtiseks. Juttu on ka koolide ja lasteaedade sulgemisest või juba suletud õppeasutuste kinni jätmisest, juhul kui lapsi ja töötajaid ei õnnestu testida kaks korda nädalas.

Ka kutsutakse eelnõus üles loobuma igasugusest mittevajalikust reisimisest. Mainitakse, et üle riigipiiri reisimine peab piirduma hädavajaliku miinimumiga. Märge on ilmselt seotud sakslaste massilise siirdumisega Hispaania Mallorca saarele puhkama möödunud nädalavahetusel.