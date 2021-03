EL-i ministrid kiitsid heaks Myanmari riigipöördega seotud sanktsioonid

27 riigi välisministrid nõustusid reisikeelu ja varade külmutamisega. Euroopa Liit on juba 2018. aastast kehtestanud relvaembargo Myanmari suhtes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles, et demokraatiameelsete meeleavaldajate vastased repressioonid on jõudnud talumatu tasemeni.

11 inimese seas on Myanmari sõjaväe juht Min Aung Hlaing ja pärast riigipööret presidendiameti üle võtnud Myint Swe.

Kohtumisel on kõne all ka Türgi, Venemaa ning lõunanaabruspoliitika teemad.

"Türgi on esimene päevakorra punkt. Meil on ka lõunanaaberlus ja Venemaa, riigijuht ja valitsus. Räägime ka Venemaast. Türgi ja Venemaa on kaks punkti, mille valmistame Euroopa Liidu Nõukogule ette. Lõunanaabruspoliitika ei ole ettevalmistus, vaid tähtis teema, et valmistada ette suhete parandamist meie Vahemere-äärsete naabritega," rääkis Euroopa Komisjoni välispoliitika juht Josep Borrell.

"Ootan väga arutelu tähtsal teemal nagu seda on Türgi, sest seal on toimunud murettekitavad arengud seoses meelevalduse poliitikute kinnipidamisega, eelkõige HDP kurdide parteiga. Ja katse ajada HDP laiali on väga murettekitav," ütles Rootsi välisminister Ann Linde.