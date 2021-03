Peaminister Kaja Kallase rünnak, et Tallinn ja linnapea pole piisavalt informeerinud ning suhelnud venekeelsete elanikega, on arusaamatu, kui valitsus ise ei suuda luua teavitamiseks töötavat süsteemi, märkis kolmapäeval Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on peaminister Kaja Kallas viimastel nädalatel korduvalt Tallinnale ja eriti talle ette heitnud, et venekeelse elanikkonna kõrge nakatumisnäidu taga on muu hulgas ka pealinna võimu tegemata töö.

"Kõlas palve pöörduda venekeelsete inimeste poole. Ma pean tunnistama, et jäin mõtlema, et mida me linna kommunikatsioonis tegime valesti, kuna on mitu korda ette heidetud, et Tallinna linnavalitsus pole piisavalt aktiivne kommunikatsioonis olnud. Ma isegi sain aru, kus viga on tekkinud: oli vaja teha Facebooki postitus, et kommunikatsioon oleks süsteemne kriisiolukorras. Kui see oleks minu poolt tehtud, siis tõenäoliselt oleks meie roll täidetud, eelkõige, mis puudutab venekeelset kommunikatsiooni," nentis Kõlvart sarkastiliselt.

Kõlvarti sõnul jääb mõistmatuks riigijuhtide arusaam, et nakatumise probleem on rahvuspõhine ning et omavalitsused peaksid inimeste teavitamiseks rohkem vaeva nägema.

"Minu jaoks pole arusaadav ega vastuvõetav selline lähenemine, et avaliku võimu esindajad pöörduvad oma valijate, mitte Eesti inimeste pole. See pole ka arusaadav, et pöördutakse eraldi eesti ja vene inimeste poole. Selline arusaam tähendab, et pole sisulist arusaama, kus on tegelikult probleemd. Siis me ei oska ka luua vajalikku süsteemsust selleks, et probleeme lahendada ja õigeid meetmeid rakendada," lausus Kõlvart.

Kõlvart viitas riigikantselei tellitud uuringule, mille järgi on eestikeelsete ja venekeelsete elanik ohutaju ja suhtumine vaktsineerimisse üsna samasugune.

Kõlvart märkis ka, et Tallinn on elanike teavitanud iganädalaselt oma väljaannetes ja pressikonverentsidel, lisaks alustati juba mullu oktoobris kakskeelset maskikandmise kampaaniat.