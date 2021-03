Keskpank: inimeste hoiused on aastaga kasvanud üle 16 protsendi

Eesti Panga andmeil on viimase 12 kuu jooksul pangahoiuseid lisandunud keskmiselt 112 miljonit eurot kuus ehk aastaga on Eesti majapidamiste hoiused kasvanud üle 16 protsendi.

"Enne esimesi koroonapiiranguid 2020. aasta märtsis oli hoiuste kuine juurdekasv keskmiselt kaks korda väiksem," märkis Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik.

Veebruaris oli Eesti inimestel pankades hoiuseid kokku 9,6 miljardit eurot.

Kuigi töö kaotanud inimeste säästmisvõimekus on saanud kannatada, on hoiuste tempokas juurdekasv praegusel majanduse jaoks keerulisel ajal siiski ootuspärane. "Ebakindel majandusolukord muudab inimesed üldjuhul ettevaatlikumaks ja motiveerib säästma juhuks, kui sissetulek peaks kaduma. Nii lükatakse suuremaid ostusid edasi ja pigem hoitakse varu," selgitas Kraavik.

Samuti on koroonapiirangud Kraaviku sõnul toonud kaasa sundsäästmise: reisimine, meelelahutus ja ostlemine on viimase aasta jooksul olnud raskendatud.

Majapidamiste hoiuseid lisandus suures mahus eelmisel kevadel esimeste koroonapiirangute ajal. "Suvel taastus majandusaktiivsus kiiresti ja sel ajal ei erinenud hoiustamine oluliselt varasematest aastatest. Alates eelmise aasta lõpust on aga hoiused taas väga kiiresti kasvanud," ütles ökonomist.

Lisaks koroonapiirangutele on hoiustamist suurendanud ühekordsed tegurid.

"Näiteks kasutasid paljud pensioniikka jõudnud või sinna peagi jõudvad inimesed pensionireformiga loodud soodsamat võimalust saada fondidest ühekordne väljamakse. Kui septembris makstakse teisest sambast lahkujatele kogutud pensioniraha välja, siis võib samuti oodata pangahoiuste kasvu," lausus Kraavik.

Kraavik tõi välja, et ka Eesti ettevõtete pangahoiused on kiiresti kasvanud – aastaga ligi 24 protsenti kokku 8,7 miljardi euroni. "Osaliselt selgitab ettevõtete hoiuste kasvu põhivarainvesteeringute edasilükkamine üldise ebakindluse foonil. Samal ajal on paljudel ettevõtetel õnnestunud tulud säilitada. Samuti mõjutavad väikeriigis hoiuste kasvutempot üksikud suured finantstehingud," lisas ta.

Nii majapidamiste kui ettevõtete hoiused on märgatavalt kasvanud teisteski Euroopa Liidu riikides. "Eestis on kasv olnud keskmisest kiirem. See on aidanud suurendada puhvreid, et keeruline majandusolukord üle elada. Samuti võivad kasvanud hoiused kaasa tuua majandusaktiivsuse kiirema elavnemise pärast seda, kui koroonapiirangud ja üldine ebakindlus vähenevad," ütles keskpanga ökonomist.