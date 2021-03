Kiik: piirangute leevendamine jääb aprilli lõppu või maikuusse

Nakatumiskordaja R on langenud alla 1, mistõttu juhul, kui ka muud näitajad paranevad, on lootust piirangute leevendamiseks umbes kuu aja pärast, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Nakatumiskordaja R on langenud alla ühe, mis tähendab, et iga nakatunu nakatab omakorda vähem kui üht tervet inimest edasi. Sellest üksi aga piirangute leevendamiseks ei piisa.

Tanel Kiik ütles, et mingit üht võlunumbrit pole, mida jälgitakse, vaid piirangute leevendamise üle otsustades tuleb arvesse võtta paljusid näitajaid, nagu haiglaravi olukord, nakatumise näitajad, kas nakatumise trend on üles või alla, palju on vaktsineerituid.

"Piirangute leevendamine on realistlik kevade teises pooles, aprilli lõpus või maikuus," ütles Kiik.

Eesti üldine nakatumisnäit on möödunud nädalaga võrreldes kerges languses. Haiglas on aga endiselt umbes 700 patsienti, mida on väga palju. Tavavoodikohtadest on hõivatud praegu 79 protsenti ja kõige kõrgema taseme intensiivravikohtadest 81 protsenti.

Pandeemia algusest saati on olnud koroonaga haigusravil kokku üle 5000 inimese, praegu lisandub iga kuuga umbes 2000 inimest.

Vaktsineerimine on läinud tõusvas tempos.

"Märtsis on jõudnud meile rohkem vaktsiine kui kogu talve jooksul kokku," ütles Kiik.

Aprillis ja sealt edasi kasvavad vaktsiinitarned veelgi.

Plaan on saada aprilli lõpuks vaktsineeritud kõik üle 70-aastased, kes seda soovivad, et alustada maikuust üldpopulatsiooni vaktsineerimisega. Praegu on üle 70-aastastest vaktsineeritud ligi kolmandik.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et kuu aja pärast võiks Eestis olla juba 350 000 inimest vaktsineeritud, suvel võiks see number jõuda 650 000-ni.

Lanno ütles, et piirangute kaotamine või leevendamine loob samas võimaluse, et järgneb teatav nakatumise tõus, mistõttu soovitab ta igast leevendusest kohe mitte kinni haarama tõtata. Vastasel korral võivad taas uued piirangud tulla, mis tekitavad ühiskonnas trotsi.

Politsei asub inimesi matkaradadelt ära ajama

PPA teatas oma valmisolekust minna korda pidama matkaradadele ja avalikele lõkkeplatsidele, kus ilusate ilmadega ähvardab rahvamasse kokku tulla, et inimesed liiga tihedalt ka õues omavahel kokku ei puutuks. Lisaks manitses politsei, et ka korteritesse või laka peale ei tohiks pidutsema koguneda. Ka välikohvikutest ollakse valmis inimesed laiali ajama. Kauplustes ja kohvikutes on lubatud üksnes kaasamüük.

Viimasel ajal on sagenenud väljakutsed öörahu rikkumise pärast, siis on politsei pidusid laiali saatnud. Ka turismiettevõtjad ei tohi praegu oma eluruume või saunu võõrastele seltskondadele välja rentida. Saunateenust võivad pakkuda üksnes kohalikud omavalitsused ja üksnes oma elanikkonna hügieenitoimingute eesmärgil, toonitas PPA.

Aivar Koka menetlus saab punkti aprillis

Jaanuaris koroonaviirust levitanud Riigikogu liikme Aivar Koka mitu kuud kestnud menetlus peaks lõpule jõudma viimaks aprillis.

"Oleme esitanud väärteoprotokolli isikule, seaduse järgi jäetakse vastulause esitamise võimalus kindla aja jooksul," ütles Lanno, lisades, et see aeg praegu jookseb. "Otsuse saame kindlasti teha aprillis ära."