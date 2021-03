Kallas: soovime suve lõpuks 70 protsenti rahvast ära vaktsineerida

"Me oleme võtnud eesmärgiks selle, et suudaksime vajalikul määral, ehk 70 protsenti suve lõpuks ära vaktsineerida," ütles Kallas Vikerraadio saates "Uudis+" vastuseks viitele, et Euroopa Komisjoni prantslasest siseturuvolinik Thierry Bretoni rääkis plaanist jõuda Euroopas selle tähiseni juba 14. juuli, kui Prantsusmaa tähistab oma rahvuspüha.

"Aga alati hea, kui on ambitsioonikamad eesmärgid," lisas Kallas.

Täiskasvanud elanikkonna 70-protsendilist vaktsineeritust peetakse tasemeks, millal ühiskonnas tekib karjaimmuunsus ning COVID-19 laiem levik peatub.

"14 miljonit doosi jaanuaris, 28 miljonit veebruaris, 60 miljonit märtsis, mida on juba tarnitud. Ja aprillis tulekul juba 100 miljonit ja mais-juunis üle 100 miljoni vaktsiinidoosi, mida tarnitakse. Need toodetakse Euroopas ja järgmises kvartalis tuleb 300-350 miljonit doosi. Pooles juulis peaks olema kõik doosid kohal ja juuli keskpaigas peaks üle 60 protsendi Euroopa Liidu rahvastikust olema vaktsineeritud," ütles Breton, kelle vastutusalas on Euroopa Liidus ka vaktsiinide tootmine.

Briti peaminister Boris Johnson on karjaimmuunsuse saavutamise sihtmärgina välja käinud 21. juuni, USA president Joe Biden aga 4. juuli, kui on Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäev.