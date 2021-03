Pärnu tahaks jalgpallihalli rajada linnasüdamest eemale Ülejõe piirkonda

Riik annab ka tänavu raha nelja jalgpalli sisehalli rajamiseks, kuid selle üheks tingimuseks on, et hall peab asuma koolide vahetus läheduses. Pärnu soovib oma jalgpallihalli rajada Ülejõe piirkonda, põhjendades seda sellega, et kesklinnas pole koolide juures piisavalt ruumi.

Pärnusse multifunktsionaalse, aasta ringi kasutatava spordiväljaku, sh jalgpalli sisehalli rajamine otsustati 2021. aasta riigieelarve seaduse menetlemise raames Kultuuriminister edastas jaanuaris ka toetuse kasutamiseks seatud tingimused, mis olid koostatud koos Eesti Jalgpalli Liiduga. Linna poolt saadetud taotlus vastas üldjoontes tingimustele, v.a halli asupaik.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn märkis, et tingimusega nähti ette, et "toetatav jalgpallihall peab asuma koolide ja/või teiste haridusasutuste vahetus läheduses (u 500 m) ning arvestama võimalikult hästi ligipääsetavuse jt kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega."

Pärnu linna esitatud taotluses oli aga jalgpallihall planeeritud Pärnu linnas aadressile Rehepapi 3.

"Sellele lähim haridusasutus on Pärnu Ülejõe Põhikool aadressil Tallinna maantee 40a, mis asub meie andmetele ja maa-ameti geoportaali kaardirakenduse tuginedes umbes 1 km kaugusel," märkis Pürn.

Ta lisas, et ministeeriumi poolt seatud jalgpallihalli asupaika puudutava tingimuse eesmärk on anda haridusasutustele võimalus korraldada jalgpalliväljakul ja hallis õppetunde treeningtegevuse vaatest vähempopulaarsetel aegadel ehk hommikul ja päeval, mis aitaks jalgpallihalli tõhusale kasutamisele kaasa.

"Meie hinnangul on haridusasutusel keeruline teha koolipäeva raames õppetunde spordirajatises, mis asub kilomeetri kaugusel, sest õpilastel – eriti noorematel – võtaks sinna minek liiga palju aega," märkis asekantsler.

Linnapea: kesklinnas pole piisavalt ruumi

Jalgpallihalli asukoht Pärnu Ülejõe põhikooli suhtes. Autor/allikas: Pärnu LV

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius vastas, et Pärnu kesklinna koolide läheduses ei ole multifunktsionaalse halli rajamiseks piisavalt ruumi.

"Näiteks algatati aastaid tagasi Pärnu Mai kooli juurde jalgpallihalli detailplaneering, kuid see sumbus planeeringuvaidlustesse ning pole täiendava halli rajamiseks võimalik."

Ta lisas, et Pärnu linna koolide juures on reeglina kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks olemas nii võimla kui ka välistaadion, kuid nende koolide juures puudub reeglina võimalus täiendava suuremahulise spordiobjekti rajamiseks.

Linnapea märkis, et Pärnu linn alustas 2020. aastal jalgpallikeskuse rajamist Ülejõe piirkonda Rehepapi 3 kinnistule, kuhu tuleb kolm jalgpalliväljakut. Kosenkraniuse hinnangul oleks mõistlik jalgpallihall just sinna rajada.

"Ülejõe piirkonnas on kesklinna ja rannapiirkonnaga võrreldes vähe sporditaristut ning samas piisavalt vaba maad, sellist suurt pindala vajavate, spordikeskuse loomiseks. Loodav keskus kahe väliväljaku ja pneumohalliga parandab väga suurel määral nii jalgpallurite treening- ja võistlustingimusi kui loob võimalusi aastaringseteks multifunktsionaalseteks tegevusteks ka laste- ja haridusasutustele."

Kosenkranius lisas, et Rehepapi jalgpallikeskus on hästi ligipääsetav nii ühistranspordiga (linnaliinide bussipeatus on umbes 250 meetri kaugusel), jalgsi ja kergliiklusvahenditega ning ka autoga. Lisaks on Pärnu linn alustanud ka Härma tänava väljaehitust, mis parandab veelgi ligipääsu jalgpallikeskusele.

"Rehepapi keskus asub linna jaoks perspektiivses piirkonnas, näiteks on juba linnale esitatud taotlus samasse piirkonda tennisehalli ehitamiseks," lisas ta.

Kavandatud pneumohalli asukoht Rehepapi 3 kinnistul. Autor/allikas: Pärnu LV

2020. aastal alguse saanud jalgpallihallide rajamine Eesti maakondadesse jätkub ka käesoleval aastal. 2020. aastal eraldati jalgpallihallide tarbeks kuus miljonit eurot, mis jaotati võrselt Tartu, Viljandi, Rapla ja Haapsalu vahel, kusjuures iga kohalik omavalitsus pidi omalt poolt panustama vähemalt poole miljoni euroga. 2021. aastal jaotatakse jalgpallihallidele mõeldud kuus miljonit võrdselt Jõhvi, Rakvere, Kuressaare ja Pärnu vahel.