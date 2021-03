EAS avas turismisektori uued kriisitoetusmeetmed

Majutusettevõtjate sihtgrupis on toetuse ülemmäär 180 000 eurot, reisikorraldaja, transpordiettevõtja ja toitlustusettevõtja sihtgrupis 80 000 ning suveniirimüüjate sihtgrupis 60 000 eurot.

Toetuse maksmise aluseks on käibelangus perioodil aprill - november 2020 võrrelduna sama perioodiga aastal 2019.

Majutusasutustel peab käibelangus olema vähemalt 50 protsenti, teistes segmentides veelgi suurem.

"See toetus on nendele, kes kõige pikemalt on olnud käibelanguses, aga neile, kes on praegu piiratud ja need on enamik turismiettevõtteid, neile on peatselt tulemas piirangutepõhine toetus," kommenteeris EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina-Maria Lepik.

Millal see meede täpselt tuleb, ei osanud Lepik veel öelda: "Eks see sõltub paljudest asjadest - kuidas valitsus kinnitab ja kuidas riigiabi luba saadakse. Teada on, et 19 miljonit on tulemas jaekaubandusele ja 25 miljonit turismisektorile juurde. See on just neile, kelle tegevus on piiratud."