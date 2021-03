WHO juhi sõnul on kõik hüpoteesid COVID-19 päritolu kohta veel laual

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht teatas esmaspäeval, et kõik hüpoteesid COVID-19 pandeemia päritolu kohta on veel laual ja nõuavad täpsemat uurimist.

"Nii palju kui ma raportist lugesin, on kõik hüpoteesid veel lahtised ja nõuavad täielikku ja edasist uurimist," ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus, viidates Wuhani linna tänavu jaanuaris ja veebruaris külastanud rahvusvahelise missiooni raportile.

Tedros kinnitas, et WHO sai nädalavahetusel täieliku missiooniraporti SARS-CoV-2 viiruse päritolu kohta. Ta ütles, et rahvusvahelised eksperdid teavitavad teisipäeval WHO 194 liikmesriiki ning seejärel avaldatakse raport organisatsiooni veebiküljel.

"Me loeme raportit ja arutame, seedime selle sisu ja järgmisi samme," ütles WHO peadirektor.

Rahvusvahelised eksperdid annavad teispäeval pressikonverentsi, et rääkida sellest, mida nad missioonil leidsid. "Nende kuulamine on väga, väga tähtis," ütles Tedros.

Erinevad kriitikud on viidanud, et WHO võib olla korrektse raporti koostamiseks ja viiruse leviku põhjuste väljaselgitamiseks liiga tugevalt Hiina mõju all.

WHO ja Hiina ühisuurimisel COVID-19 päritolu kohta leidis Wuhanis käinud missioon, et kõige tõenäolisemalt kandus viirus inimesele nahkhiirtelt läbi vaheperemehe.

Viiruse laboratooriumist lekkimise stsenaariumit nimetati äärmiselt ebatõenäoliseks, nähtub raporti mustandi viimasest variandist, mis jõudis uudisteagentuuride Associated Press ja AFP käsutusse. Seda on samas väitnud mitmed USA allikad.

Uurimustulemus on ootuspärane ja jättis mitmeid küsimusi vastuseta. Uurijad soovitasid jätkata uurimist igas valdkonnas, kuid mitte laboratooriumi hüpoteesi kallal.

Raporti avaldamist on korduvalt edasi lükatud, mis on viinud kahtlusteni, et Hiina proovib tulemusi kallutada ja vältida süü langemist enda peale.

Associated Press sai aruande mustandi esmaspäeval Genfis baseeruvalt diplomaadilt. Pole selge, kas aruannet enne avaldamist veel muudetakse.

Uurijad tõid aruandes välja neli stsenaariumit SARS-CoV-2 päritolu kohta. Viiruse levimist inimesele läbi vaheperemehe peeti väga tõenäoliseks. Levimist otse nahkhiirtelt inimestele nimetati tõenäoliseks ja levimist läbi külmutatud toiduainete võimalikuks, kuid mitte tõenäoliseks.

Koroonaviiruse tõbe põhjustava viiruse lähim sugulane levib nahkhiirtel, kuid raportis öeldakse, et "evolutsiooniline distants nahkhiirte viiruste ja SARS-CoV-2 vahel on hinnanguliselt mitukümmend aastat, mis osutab puuduvale vahelülile".

Raportis märgitakse, et äärmiselt sarnaseid viiruseid on leitud soomusloomadel, kuid COVID-ile on haavatavad ka mingid ja kassid, kes võivad samuti vaheperemehed olla.

Raport tugineb suuresti WHO rahvusvahelise meeskonna visiidil Wuhani linna, kus viirus esmalt avastati. Missiooni juhtinud WHO ekspert Peter Ben Embarek ütles reedel, et raport on lõpusirgel ja praegu tegeletakse selle faktikontrolli ja tõlkimisega.