Karins: eriolukorra lõpp ei tähenda piirangute kaotamist

Läti peaminister Krisjanis Karins ütles kolmapäeval, et valitsus ei plaani eriolukorra lõppedes piirangutest loobuda. Selle asemel otsib valitsus lahendusi piirangute ümberkorraldamiseks, et need oleksid jätkusuutlikumad.

Karinsi sõnul pole koroonaviiruse epideemia läbi ja kriisist ülesaamine võtab veel kaua aega.

Karinsi sõnul tähendab see lahenduste otsimist, mis võimaldaksid majandusel toimida ja muuta haridus kättesaadavaks.

"See on väljakutse, sest liiga kiiresti edasi liikudes võime oodata sama, mis juhtus ka teistes riikides. Infektsioonide tõusu ja seda me ei soovi. Vaja on leida ohutud meetmed," ütles Karins

Karins rõhutas, et koroonaviiruse epideemiast tingitud kriis pole veel läbi. Kui viiruse esinemissagedus väheneb, võidakse taasavada väikepoed ja rohkem õpilasi saab naasta kooli.

"Põhimõtteliselt ei tohi me lubada mingeid koosviibimisi. Sisekoosolekud on eriti ohtlikud. Kodus töötamine on soovitatav ka pärast lihavõtteid," lisas Karins.