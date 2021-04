Facebook laseb valida postituste kommenteerijaid

Senimaani on kõik Facebooki kasutajad võinud kommenteerida kõiki avalikke postitusi. Nendeks võivad olla nii personaalsete kasutajate, poliitikute, kuulsuste või meediaväljaannete tehtud postitused. Nüüd see aga muutub ning igaüks saab määrata ise, kes tema avalikku postitust kommenteerida saab ning kes mitte, vahendab The Guardian.

Seega postitus võib olla avalik, kuid kommenteerida ei saa sellest hoolimata. Facebook otsustas vastava võimaluse luua pärast seda, kui Austraalia kohus otsustas süüdi mõista Austraalia mitu meediamaja selle eest, et nende sotsiaalmeedia postituste all hakkasid levima laimavad kommentaarid, mida meediamajad ise ei jõudnud piisava ajaga ära kustutada.

See vajadus oli omakorda tingitud 2019. aasta kohtuotsusest, mis pani suurtele meediamajadele kohustuse vastutada ka sotsiaalmeedia kommentaaride eest. Seega pidid meediamajad palkama eraldi inimesed, kes laimavaid kommentaare likvideerima hakkaks või lihtsalt lootma, et seda ei juhtu. Samas käskis kohtuotsus neil küll kommentaare modereerida, kuid siiani polnud ühtegi loogilist võimalust seda teha. Ainuke võimalus selleks oli sisestada filtrina sõnad, mida Facebook automaatselt kommentaari panna ei lase.

Näiteks kui meediamaja pani filtrisse konkreetse laimava sõna ning inimene proovis seda kommentaari sisestada, siis ei läinud see läbi. Selline viis on aga esiteks tohutult ajamahukas ning teiseks pole võimalik iga laimavat sõna kirja panna, sest inimesed on leidlikud.

Seejärel otsustasid mitmed suured Austraalia meediamajad, et lihtsam on avalikkust ärritavaid või potentsiaalselt palju meediakära põhjustavaid artikleid mitte sotsiaalmeediasse postitada. Seda muidugi puhtalt selleks, et vältida hilisemaid jamasid.

Kuigi nüüd avaneb igal Facebooki kasutajal võimalus kontrollida seda, kes nende postitusi kommenteerib, siis enamjaolt ongi uus funktsioon mõeldud meediamajadele ning teistele avaliku elu tegelastele, kel pole varem olnud võimalust laimavat sisu kuidagi peatada.

Meediamajad saavad nüüd vähemalt enda sõnul panustada eraldi kontrollist alles jäänud raha sisu tootmisesse ning juba varsti peaks olema kõigil võimalus kommenteerimist piirata.