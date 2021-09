CNN peatas ligipääsu oma Facebooki lehele Austraalias

USA uudistekanal CNN blokeeris Austraalias ligipääsu oma Facebooki lehele, kuna sealne kohus leidis, et meediafirmad on vastutavad laimavate kommentaaride eest oma lugude all.

Austraalia kõrgem kohus otsustas sel kuul, et meediafirmad on vastutavad kasutajate kommentaaride eest lugude all, mis tähendab, et nad võivad olla silmitsi kohtuasjadega riigi rangete laimuvastaste seaduste alusel.

CNN teatas kolmapäeval, et palus Facebookilt abi kommentaaride keelamiseks Austraalias, kuid tehnoloogiahiid "otsustas seda mitte teha".

"Me oleme pettunud, et Facebook pole taas suutnud tagada, et platvorm oleks koht usaldusväärse ajakirjanduse ja kasutajate produktiivse dialoogi jaoks päevakajaliste sündmuste teemal," ütles CNN-i pressiesindaja.

Facebook teatas märtsis, et lehed võivad kommentaare kindlate postituste puhul välja lülitada, kuid tervet lehte hõlmavat kommentaarikeeldu, mida taotles CNN, ei võimaldatud.

"Kuigi ei ole meie asi pakkuda CNN-ile õigusabi, oleme pakkunud neile kõige värskemat infot tööriistade kohta, mille oleme avaldajatele kommentaaride haldamiseks kättesaadavaks teinud," teatas Facebooki pressiesindaja.

Austraalia laimuvastased seadused on ühed maailma karmimad.