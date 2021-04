Kallas: nakatumiskordaja langes 0,85 peale

"Positiivne on see, et inimesed on tõesti nendest piirangutest kenasti kinni pidanud, vähendanud omavahelisi kontakte, kandnud maske ja tänu sellele on nakatumiskordaja tänaseks langenud 0,85 peale," sõnas Kallas.

See tähendab, et üks nakatunud inimene nakatab vähem kui ühte inimest.

Kallase sõnul kehtestas valitsus erandi suurte rahvahulkade kogunemistele, kui tegemist on massvaktsineerimistega.

"Selleks, et vaktsineerimist paremini korraldada just inimestele lähedastes koolimajades, spordikeskusteskultuurimajades, siis me kehtestasime valitsuses erandi, sellist suurvaktsineerimist saab sellistes kohtades teha. See on vajalik sellepärast, et senikaua kuni meil kehtivad piirangud, siis nendest piirangutest muidu peaks kinni pidama, aga vaktsineerimine on kindlasti prioriteet, mis aitab ka neid piiranguid maha võtta," selgitas Kallas.

Eelseisvatel nädalatel on Kallase sõnul fookus just riskirühmade vaktsineerimisel.

Kallas rääkis, et alates maikuust on prioriteet vaktsineerimise võimaldamine kõikidele Eesti inimestele.

Peaminister avaldas lootust, et suve lõpuks saaks vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.