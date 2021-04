Terviseamet kiirtestimist Lasnamäel ei toeta

Lasnamäe linnaosavanema Vladimir Sveti sõnul näitab Slovakkia ja Tšehhi kogemus seda, et masstestimine on küll keeruline, aga tõhus. Küll toonitab ta vajadust just Lasnamäe elanikke testida seetõttu, et kogu riigi jaoks ilmselt praegu selleks võimekust pole, kuid arvestades eelolevat sügist oleks Lasnamäe kogemus väärt kogemuseks kogu riigile.

"Arvestades, et haigestumise näitajad Lasnamäel on päris kõrged ja et siin elab väga palju inimesi kompaktselt, siis me arvame, et Lasnamäe oleks õige koht, kus me võiks seda masstestimist katsetada juba täna. Siin on ka selline aspekt, et kui kiirtestid on turule juba tulnud, siis tegelikult nende laialdane kasutuselevõtt pole veel toimunud ja me näeme jällegi teiste riikide eeskujul, et need võivad oluliselt aidata epideemia leviku piiramisel," rääkis Svet.

Sveti sõnul võiks kiirtestimist rahastada riik ning logistikaga saaks aidata nii kohalik omavalitsus kui ka erasektor. Võimalike testimiskohtadena nimetas ta koole, töökohti, sotsiaalhoolekandeasutusi, kuid samuti ka kaubanduskeskuseid.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ning teadusnõukoja juht Irja Lutsar Svetiga päris ühel nõul pole. Seda eelkõige logistilistel põhjustel, sest masstestimine tuleks äärmisel juhul paari päevaga ära teha, kuid kauem see aega võtta ei tohiks.

"Kindlasti pole õige inimesi kuhugi kokku ajada. Siis peab olema niisugusi võimalusi, kuidas testimist teha ja selle kõige olulisem moment on see, et mis me nende positiivsete testidega inimestega siis teeme," kommenteeris Irja Lutsar.

Härma sõnul on praegu niigi keeruline kõikidele positiivse testi saanud inimestele selgeks teha, et nad ei tohi kodust lahkuda. Õnneks suurem osa püsib siiski kodus, kuid sellise masstestimise puhul peaks olema positiivsete testide saanutest ka ülevaade ning kontroll. Lisaks peaks testima eranditult kõiki Lasnamäe elanikke.

"Üldiselt kui selliseid suuremamahulisi laustestimisi korraldatakse teistes riikides, siis seda on mõistlikum korraldada nii-öelda puhangu alguses, kui tuvastatakse esimesed juhud ja kardetakse varjatud leviku võimalust, siis tehtaks selline suurem laustestimine, nii et iseenesest me võiksime sellele mõelda tuleval sügisel, kui me hakkame ootame juba järgmisi laineid. Selleks ajaks on see riigimehhanism paigas, kuidas see asi ära korralda niimoodi kiiresti ühe-kahe päevaga," ütles Härma.

Nii Lutsari kui Härma sõnul tuleks praegu oluline ressurss paigutada mujale kui kiirtestimisse, eelkõige vaktsineerimisse.