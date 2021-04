Prantsusmaa plaanib riigi laupäevast taas lukku panna

Peaminister Jean Castex selgitas parlamendile ka president Emmanuel Macroni kava sulgeda riik alates laupäevast kolmandat korda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koolid suletakse kolmeks nädalaks ning inimesed peavad põhjendama liikumist kodust kaugemale kui kümme kilomeetrit.

Terviseminister Olivier Veran hoiatas, et eeldatavalt on aprilli lõpuks oodata intensiivravipatsientide arvu tippu, kuid riigi lukkukeeramine peaks maist alates haiglate olukorda taas leevendama.

Opositsiooniparteid lubasid uut lukkukeeramist mitte toetada.

"Prantsusmaa usaldas, nagu teised Euroopas, oma saatuse kohutava bürokraatia hoolde, mis ei suuda organiseerida vaktsineerimist. Seepärast on Maailma Terviseorganisatsioon kritiseerinud meie vastuvõetamatult aeglast vaktsineerimist," ütles Mässumeelse Prantsusmaa partei liider Jean-Luc Melenchon.

"Macron ütles eile oma kõnes, et oleme saavutanud oma vabaduse päevad ja teinud seda hästi. Milline lõhe, mu kallid kolleegid. Milline ühendamatus olukorraga, milles kodanikud on pidanud elama terve aasta. Kas arvate, et hoidjad ütlevad meile täna, et tegime hästi mõne vabaduse päevaga, kui näevad uut lainet tulemas?" rääkis Demokraatide ja sõltumatute liidu liige Pascal Brindeau.

Castex ütles, et Prantsusmaa valitsus loodab kohalikud valimised korraldada kava kohaselt juunikuus. Peaministri sõnul peavad selleks olema tervisetingimused täidetud.