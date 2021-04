Poitiers' linnapea: lapsed peavad loobuma lennureisidest unistamisest

Prantsusmaal asuva Poitiers' keskkonnakaitsjast linnapea Leonore Moncondhuy teatas, et lapsed peavad loobuma lennureisidest unistamisest. Mitu poliitikut süüdistavad linnapead Prantsusmaa lennunduspärandi reetmises.

"Peame lapsi kaitsma mõne unistuse eest. Kahjuks ei tohi lennundus enam kuuluda tänapäeva laste unistustesse," teatas Moncondhuy.

Moncondhuy kärpis märtsis samuti munitsipaaltoetusi Poitiers' kahele lennuklubile.

"Linna rahaga ei tohi enam rahastada taastumatute ressursside tarbimisel põhinevat sporti," väitis Moncondhuy.

Prantsusmaal on tugevad lennundustraditsioonid. Riigis asub 650 riiklikult rahastatud lennuklubi, teatas The Times.

Prantsusmaa transpordiministri Jean-Baptiste Djebbari sõnul on linnapea seisukoht diktaatorlik. Djebbari ise on endine piloot.

Rahandusminister Bruno Le Maire ütles, et Prantsusmaal sõltub lennundussektorist ligi pool miljonit töökohta. "Moncondhuyl pole õigust dikteerida laste unistusi. Tema tegevus oli rumalus, mis on ka ohtlik," lisas Le Maire.

Parempopulist Marine Le Pen mõistis samuti Poitiers' linnapea tegevuse hukka. "Moncondhuy üritas lämmatada innovatsiooni ja surus peale roheliste ideoloogiat," teatas Le Pen.

Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Melanchon kritiseeris samuti Moncondhuy tegevust. "Hei Poitiers'. Unistamine on endiselt lubatud," teatas Melanchon Twitteris.

Moncondhuy toetajate sõnul proovib valitsus linnapea kritiseerimisega juhtida tähelepanu kõrvale, kuna riiki räsib koroonaviiruse epideemia.

Prantsusmaa Rennes' roheliste linnapea keelas hiljuti Tour de France'i etapi võõrustamise. Linnapea sõnul on Tour de France reostuse allikas. Bordeaux linnapea keelustas aga munitsipaaljõulupuud, kuna need on "surnud taimed".