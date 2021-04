Macron tahab sulgeda Prantsusmaa legendaarseima eliitkooli

"Ena, kus õpivad priviligeeritud taustaga õpilased, asendatakse uue avaliku riigikooliga. See tagab, et õpilased valitakse mitmekesisemate kandidaatide hulgast ja õpitakse laiemat õppekava, sealhulgas keskkonda ja vaesust," teatas Prantsusmaa presidendipalee (Elysee).

"Valitsus kaotab ka süsteemi, mille alusel määratakse inimesed Ena lõpetamise järel õppeedukuse edetabeli alusel kõige prestiižsematele valitsuse töökohtadele. Selle asemel määratakse inimestele ametid hoopis nende oskustest lähtuvalt," teatas The Financial Times.

Alates 1958. aastast on Ena lõpetanud Prantsusmaa seitsmest presidendist neli. Ena on ka Macroni alma mater.

Ena asutati 1945. aastal. Kooli asutas Prantsusmaa endine president Charles de Gaulle. Kooli eesmärk oli koolitada õpilasi, kes on pärit kõigist sotsiaalsetest klassidest. Viimastel aastakümnetel aga on Ena kriitikud leidnud, et kool soodustab meritokraatiat.

"Peale tuntud poliitikute on Ena lõpetanud ka mitmed Prantsusmaa suurettevõtjad. Näiteks telekommunikatsioonifirma Orange'i ja jaemüüja Carrefouri peadirektorid on kõik Ena lõpetanud," teatas The Financial Times.

"Kas Macroni valitsuse pakutud uus lähenemine osutub õiglasemaks, on raske ennustada," ütles Enat ja selle ajalugu uurinud politoloog Luc Rouban.