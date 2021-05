Blinken kutsus Venemaad lõpetama agressiivset käitumist Ukraina suhtes

Blinken kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. "Me seisame kindlalt teiega ja ootame Venemaalt, et ta lõpetaks vastutustundetud ja agressiivsed sammud," ütles Blinken.

"Me oleme teadlikud, et Venemaa on toonud osa vägesid Ukraina piirilt tagasi, kuid me näeme ka, et seal on endiselt märkimisväärselt vägesid," lisas Blinken.

Zelenskõi ütles kohtumisel Blinkeniga, et Venemaa kujutab Ukrainale endiselt sõjalist ohtu.

"Me leiame, et piiril olevate Venemaa vägede vähenemine on aeglane ja seega võib oht endiselt olemas olla. Selliseid üllatusi ei taha keegi," ütles Zelenskõi.