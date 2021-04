Trump kutsus üles boikoteerima vasakliberaalseid ettevõtteid

Georgia osariigi vabariiklastest juhid muutsid osariigis hääletamiseeskirju. Uue seaduse kohaselt tuleb postihääletusel inimeste tuvastamisel rakendada fotoga isikutunnistust või kommunaalmakse dokumenti. See asendas üksnes allkirjaga kontrollimise protsessi, teatas The Times.

Coca-Cola ja Delta Air Lines teatasid, et Georgia osariigi hääletusseaduse muutmine on vastuvõetamatu. Mõlema korporatsiooni peakontor asub Georgias. Liberaalsed aktivistid ähvardasid ettevõtteid blokeerida, kui nad ei mõista hukka hääletusseaduse reformi. Nüüd seisavad ettevõtted silmitsi aga konservatiivide meelepahaga.

"Radikaalsed vasakpoolsed demokraadid on aastaid räpaselt ettevõtete tooteid blokeerinud, kui neis firmades tehakse midagi, mis neid solvab. Nüüd on aeg konservatiividel võidelda. Boikoteerige MLB-d, Coca-Colat, Delta Airlinesi, JP Morganit, Ciscot ja Citigroupi. Ärge kasutage nende teenuseid enne, kui nad järele annavad," teatas Trump.

"Coca-Cola ei maini sõnagagi, mida Hiina totalitaarne valitsus korraldab. Sest see maksab neile liiga palju," ütles vabariiklaste juhtfiguur Newt Gingrich.

Gingrich süüdistas Bidenit ka valetamises Georgia hääletusseaduse muudatuse osas. Biden väitis telekanalile CNN antud intervjuus, et hääletuskohad suletakse edaspidi kell 17.00. Tegelikult ei muuda uus seadus Georgia hääletamisaegu ja need lõppevad ikka kell 19.00.

Konservatiivide rünnaku alla sattus ka USA pesapalliliiga (MLB). MLB loobus tähtede mängu pidamisest Georgia osariigi pealinnas Atlantas. Seda tehti peamiselt demokraatide intenssiivse surve tõttu.

Demokraatide liider Chuck Schumer soovitas mängu korraldada New Yorgis. New Yorgi valimisreeglid on samas palju rangemad kui hiljuti Georgias kehtestatud reeglid.

Georgia osariigi kuberner Brian Kemp ütles, et ei muuda seadust. "MLB asus toetama poliitilist oportunismi ja liberaalseid valesid," ütles Kemp.

Georgiast alanud konservatiivide ja liberaalide uus lahing on levinud ka Texase osariiki. Texases asuvad ettevõtted American Airlines ja Dell Technologies kritiseerivad samuti hääletamise eeskirjade muutmist.

"Vaba, õiglane ja võrdne juurdepääs on Ameerika demokraatia nurgakivi. Need õigused, eriti vähemuste jaoks, on raskelt välja võideldud," ütles Delli tegevjuht Michael Dell.