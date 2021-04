Eesti jääb eakate vaktsineerimises Euroopa tempost maha

Eesti on esimese vaktsiinidoosiga poogitute seas Euroopa Liidus kõrgel kolmandal kohal, kuid kõige eakamate esimese doosiga vaktsineerimise tempos on Eesti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse viimaste andmete põhjal tagan kuues.

Keskuse andmetel oli Eesti esimese doosiga vaktsineeritute seas 2. aprilli seisuga Ungari ja Malta järel kolmandal kohal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis oli vaktsineeritud 19 protsenti elanikkonnast, Soomes peaaegu sama palju ehk 18,8 protsenti. Läti elanikkonnast on samal ajal vaktsineeritud 6,7 protsenti. Kõige vähem on vaktsineerituid Bulgaarias.

Vanuserühmiti on andmeid vaid 23 Euroopa Liidu riigi kohta. Neis on üle 80-aastasi esimese doosiga vaktsineeritud keskmiselt 56,7 protsenti. Kõige enam ehk peaaegu kõik üle 80-nesed on vaktsineeritud Maltal, Iirimaal ja Rootsis. Eesti jääb keskmisele tasemele alla, olles 43,4 protsendiga 18. kohal.

Mida nooremaks muutuvad vanuserühmad, seda kõrgemale tõuseb Eesti positsioon. Üle 70-aastaste seas on Eesti 35,5 protsendiga 9. kohal.

60. eluaastates inimesi on Eestis vaktsineeritud üle 26 protsendi ja oleme kolmandal kohal, 50. aastates inimeste seast on vaktsineeritud 19 protsenti ja oleme samuti kolmandal kohal, 25-49-aastaste seas on vaktsineeritud üle kümne protsendi ja oleme Euroopas teisel kohal. Kuidas pühadeaegsed vaktsineerimistalgud mõjutasid kaitsesüstimist eakate seas, saame vaadata homme.