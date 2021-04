Laane: enne maikuud uut massvaktsineerimist ei tule

Laane selgitas, et odatavad vaktsiinitarned pole suured ning seetõttu on plaanis järgnevatel nädalatel teha 35 000 kuni 40 000 kaitsesüsti nädalas.

"Järgmist suurvaktsineerimist ei ole võimalik oodata enne maikuud, sest lihtsalt neid vaktsiinidoose ei saabu Eestisse," ütles haigekassa juht.

Sel nädalavahetusel läks Laane sõnul 2/3 vaktsiinisüstidest üle 60-aastastele inimestele ning ülejäänu inimestele, kes olid üle 50-aastased.

"Need isetegevuslikud otsused, kus keegi ütleb, et ta ise lubab vaktsineerimist alla 60 eluaasta, need ei ole aktsepteeritavad," kommenteeris Laane nädalavahetuse vaktsiinitalguid, kui Tallinnas said kaitsesüsti ka alates 1971. aastast sündinud inimesed.

Laane ütles, et üsna pea võivad kaitsesüste saada ka nooremad inimesed ning järgmistel talgutel võibki sihtrühma vanusepiiri langetada.

Nädalavahetusel doose raisku ei läinud ning üle jäi ca 2000 doosi, mis antakse üle perearstidele, täpsustas haigekassa juht.

"Kui teha suurvaktsineerimist, siis sinna tulevad need inimesed, kes on absoluutselt veendunud ja kindlad, et nad justnimelt seda tüüpi vaktsiini soovivad saada," ütles Laane.