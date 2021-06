Suurbritannia parlamendi spiiker: saadikute tööruumides kaameraid pole

Nädalavahetusel käskis Hoyle parlamendis valvekaamerad kiiresti üle vaadata, teatas The Times.

Esmaspäeva õhtul saatis Hoyle parlamendisaadikutele ja ministritele e-kirja. "Te olete kahtlemata näinud meediakajastust, mis on seotud tervishoiuministeeriumi videovalve salvestuse loata avaldamisega. See episood tekitas küsimusi, kuidas videomaterjali jälgitakse ja hallatakse," kirjutas Hoyle.

"Ma tahan teid rahustada. Turvalisuse ja tuleohutuse huvides on parlamendis mitusada jälgimiskaamerat. Saadikute tööruumidesse pole kaameraid paigaldatud ja seda ei tehta ka tulevikus," lisas Hoyle.

Suurbritannia valitsuse ministrid ütlesid samuti, et käskisid nädalavahetusel kõik ministeeriumide kaamerad üle vaadata.

Hancocki ja tema abilist salvestanud kaamera oleks pidanud olnud suunatud teises suunas, teatas Scotland Yard pärast juurdlust.

Parlamendisaadikud aga pilkasid Hancocki, kes ei saanud aru, et kaamera asus tema kabinetis. Piltide järgi oli aga selgelt näha, et kaamera on tuvastatav, teatas The Times.

"Hancock on kõige rumalam mees maailmas, kelle afäär toimus otse kaamera ees," ütles leiboristide saadik Chris Bryant.