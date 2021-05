Johnsoni endine nõunik: valitsus kukkus koroonakriisi haldamisel läbi

Cummingsi sõnul ei tulnud kriisiga toime mitte ükski poliitik ega valitsusametnik, kelle ülesannete hulka see kuulus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tõsi on see, et juhtivad ministrid, juhtivametnikud ja nõunikud nagu mina ei saanud katastroofiliselt hakkama nende nõudmistega, millele vastamist on avalikkusel õigus valitsuselt eeldada sellises kriisis nagu praegu. Kui avalikkusel oli meid kõige rohkem vaja, kukkus valitsus läbi," rääkis ta.

Cummingsi sõnul oli katastroofiline ka salatsemine, mis tippnõunike otsuste ümber käis. Endise nõuniku sõnul oleks pidanud terviseminister Matt Hancock tagasi astuma muu hulgas valetamise tõttu.

Cummingsi sõnul oleks hukkunute suurt hulka õnnestunud vältida, kui paanikanuppu oleks vajutatud tunduvalt varem, juba mullu 11. või 12. märtsil, mitte 23. märtsil, kui Suurbritannia esimene sulgemine ametlikult välja kuulutati.

Peaminister Boris Johnson palus vastusena Cummingsi öeldule veelkord isiklikult vabandust kõigilt koroonasse surnute omastelt ning teatas, et vastutus toimunu eest lasub täielikult temal. Johnson aga rõhutas, et valitsus tegi kõik otsused selle info põhjal, mis parasjagu teada oli.

"Sulgemine on riigi jaoks traumaatiline, sellise ulatusega pandeemiaga tegelemine on erakordselt raske ja igas staadiumis üritasime me minimeerida

inimelude kaotusi, päästa elusid, kaitsta tervishoiusüsteemi. Ja me järgisime parimaid teaduslikke nõuandeid, mida me saime, härra eesistuja," rääkis Johnson.

Tema sõnul oli pandeemia haldamine üks kõige raskemaid asju, mida Suurbritannia on pidanud väga pika aja jooksul tegema.