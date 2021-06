Times: MI5 arutab Hancocki videoleket valitsusega

Suurbritannia ajalehe The Times teatel kohtuvad vastuluureagentuuri MI5 ametnikud sel nädalal ministritega, et arutada endise tervishoiuministri Matt Hancocki filminud kaamera videosalvestuse lekkimist meediasse.

Videomaterjali lekitas Instagrami vilepuhuja. Tervishoiuministeeriumi töötaja salvestas 80 sekundi pikkuse videomaterjali salaja. Filmimaterjali aitas meediale müüa koroonapiirangute vastane skeptik, teatas The Mail on Sunday.

Kriminaalse käitumise kahtlustuse üksikasjad edastatakse Londoni politseile. The Times teatel arutavad MI5 ametnikud valitsusega, kas leke vastab riikliku julgeoleku rikkumise künnisele.

Ministeerium alustas sisejuurdlust, kuidas videomaterjal meediasse sattus. Samuti uuritakse, miks kontoris oli jälgimiskaamera, mis oli peidetud suitsuandurisse.

Luureallika teatel ametisaladusega seotud probleeme ei lekitatud. "Luureagentuurid ei saa uurimises osaleda, kui puudub kahtlus, et tegemist oli küberrünnaku või vaenuliku riigi operatsiooniga," lisas allikas.

"Hancock, kes suudleb sõbrannaga, ei ole riikliku julgeoleku küsimus, see on riiklik piinlikkus. Siiski tekitab see küsimusi, kas tegemist võis olla väljapressimisega," ütles kohalik politseiametnik.

Suurbritannia ministrid ja parlamendiliikmed on vihased, et ministri kabinetis toimus salajane filmimine. Poliitikud nõuavad, et kogu valitsuse julgeolek tuleb kiiresti läbi vaadata.

"Ma pole kunagi teadnud, et üheski ministri kabinetis oleks kaamera. Kabinet on üks väheseid kohti, kus minister saab pidada konfidentsiaalseid vestlusi. Me kõik mõtleme nüüd, kas Suurbritannia riiklik julgeolek sattus ohtu. Vajame kõigi kõrgetasemeliste valitsusametite ruumide kiiret uurimist," ütles Suurbritannia minister.

"Valitsus peab läbi vaatama kõik oma hooned, et tuvastada võimalikud julgeolekuohud," ütles leiboristide parlamendisaadik Conor McGinn.