Eelmisel nädalal tehti Eestis ligi 41 000 koroonavaktsiini süsti

Möödunud nädala jooksul tehti Eestis kokku 40 836 vaktsineerimist koroonaviiruse vastu, mida on kolmandiku võrra enam kui nädal varem.

Esmaspäeva hommiku seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse vastu end kaitsnud 227 246 inimest, kellest 68 785 puhul on vaktsiinikuur lõpetatud, teatas sotsiaalministeerium.

Täiskasvanud elanikkonnast on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud ligi 21 protsenti. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 42 protsenti, seejuures Hiiumaal, Läänemaal, Saaremaal ja Raplamaal üle poole.

Vanusegruppide lõikes on vaktsineerimisega hõlmatus kõige kõrgem üle 80-aastaste seas, kellest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 45 protsenti. Üheksas maakonnas – Saaremaal, Läänemaal, Hiiumaal, Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Tartumaal on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud enam kui 50 protsenti kõige eakamatest.

Pühade nädalavahetusel vaktsineeriti 91 tervishoiuasutuses üle Eesti 1956. aastal ja varem sündinud ning COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi. Kokku tehti kolme päeva jooksul 17 022 kaitsesüsti, millest 11 337 ehk kaks kolmandikku tehti üle 60-aastastele.

Eeloleval nädalal jätkub vanemaealiste ja riskirühma inimeste vaktsineerimine peamiselt perearstikeskustes.

"Üle 60-aastaste seas on endiselt enam kui 200 000 vaktsineerimata inimest, kes on vanusest tulenevalt COVID-19 haiguse suhtes haavatavamad ja vajavad seetõttu kaitsesüsti kõige kiiremini. Tervisevaldkonnas lähtume teadmisest, et iga COVID-19 riskirühma kuuluvale inimesele tehtud kaitsesüst võib olla elupäästev," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Sotsiaalministeeriumi teatel on vaktsiinide efektiivsust COVID-19 haigestumise eest kaitsmisel Eestis juba ka näha. Terviseameti andmetel on Eestis COVID-19 haigestunuid 0,06 protsenti täisvaktsiinikuuri läbinud inimestest. Hea kaitse areneb välja juba pärast esimest vaktsiinisüsti – esimese doosi järel on COVID-19 haigestumisjuhtumeid esinenud vaid 0,3 protsendil vaktsineeritutest.

Kokku on praeguseks vaktsineerimisi teinud 502 tervishoiuasutust, neist 409 perearstikeskust.

Eeloleval nädalal saabub Eestisse 26 910 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini, AstraZeneca ja Moderna vaktsiinide uusi tarneid on Eestisse oodata ülejärgmisel nädalal.