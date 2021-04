Maardus vaktsineeriti talgutel 212 ja Loksal 160 inimest

Allik rääkis ERR-ile, et Loksal vaktsineeriti ka esmaspäeval. Alles jäänud doosid viiakse Alliku sõnul Medicumi kliinikusse ja haigekassa kaudu jõuavad perearstideni.

Nädalavahetuse vaktsiinitalgute kohta ütles Allik, et korraldus oli hea, teenuse osutamine läks ladusalt ja kõik broneeritud doosid said manustatud, küll aga oli tema sõnul kurb, et planeeritud kogust täis ei tulnud.

"Ilmselt esimesel nädalavahetusel kohe nii suure mahu välja pakkumine osutus lihtsalt liiga kiireks. Võib-olla kõik inimesed ei jõudnud reageerida," lausus Allik.

Ta märkis, et abiks olnuks näiteks sõnum, et kokkulepitud sihtgrupidelt broneerimist ei nõuta - tasuks vaid kohale tulla ja isikuttõendavat dokumenti näidata.

Neid, kes 65+ ja 60+ kaasuvate tervisehädadega gruppi ei kuulunud ja siiski talgute raames vaktsiini kätte said, oli Alliku kinnitusel Medicumi ja Confido peale kokku umbes 3000 inimest. Tallinnas sai suurvaktsineerimisel vaktsiini kokku 5114 inimest.

Rääkides massvaktsineerimise uuesti korraldamisest, arvas Allik, et meditsiinikeskustele võiks paika panna kompensatsioonimehhanismi. "Kui sihtgrupp ei tule täis, siis peaks olema mingisugune kompensatsioonimehhanism. Me võime ju tühjalt istuda, aga kulud tuleks siis kinni katta," sõnas Allik.

"Kui massvaktsineerimine on igapäevane tegevus, siis võiks mõelda ka sellele, et kui üks vanusegrupp hakkab täis saama või nõudlust ei ole, siis kuidas käib sujuv üleminek järgmisele vanusegrupile," ütles Allik veel.