Massvaktsineerimine paljastas kitsaskohad planeerimisel ja teavitamisel

Sõle tänava spordihalli rajatud vaktsineerimiskeskuses võttis pühapäeval inimesi vastu munitsipaalpolitsei, kes uuris, kas tegu on õigesse vanuserühma kuuluvate ja eelregistreeritud inimestega.

Laupäeval ootasid paljud meedia ja sotsiaalmeedia kaudu infot saanud noored keskuse juures võimalust saada kaitsesüsti. Vaktsineerimist läbi viiva Confido meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot ütles, et nende kõnekeskusese helistasid sajad inimesed sooviga, et ka nooremate jaoks oleks järjekord, sest erinevas infovoolus on kõigil raske orienteeruda.

"Inimeste enda ettepanek on olnud see, et ma hea meelega paneksin ennast kuhugi ootejärjekorda kirja, palun kommunikeerige, millal meie aeg on, et me ei peaks kogu aeg jälgima, olema teadmatuses ja segaduses. Ma arvan, et see on väga hea ettepanek," sõnas Lambot.

Lamboti sõnul on vaktsiinide jaotamine keeruline, kuid palju asju saaks paremini teha. "Me IT-riigina, meil peaks olema täpne ülevaade, kus kui palju on. Näiteks kasvõi see olukord, et meil siin täna kuskil 700 või 800 vaktsiini jääb järgi. Iga päev on oluline, iga tund on oluline, et meil võimalikult vähe inimesi haigestuks, kuidas kiiresti reageerida, kuhu need vaktsiinid anda, et juba järgmistele inimestele vajalikku teavitustööd teha," ütles ta.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles, et sel nädalavahetusel kasutamata jäänud umbes 2000 doosi antakse tuleval nädalal perearstidele.

Parandamist vajab tema sõnul etteteatamise aeg, üle 60-aastaseid inimesi on keeruline kolmepäevase etteteatamisega kohale saada. "See kommunikatsioon nendele on veidi aeglasem. Nad ei vaata võib-olla nii tihti internetti, sotsiaalmeediat," märkis ta.

Laane sõnul toimis hästi telefoniregistreerimine, kuid seda, et registreerijad võtsid nooremaid vanuserühmi, ta õigeks ei pea, sest haiglatesse satuvad enamasti vanemad inimesed.

Lääne Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov ütles, et massivaktsineerimise puhul on kõige tähtsam planeerimine, mille käigus selgitatakse välja kui paljud kavandatud sihtrühmast on vaktsiinist tegelikult huvitatud. "Siin on arusaadav korraldajate soov natukene laiendada ja katsetada seda fooni, et aru saada, kui suur huvi ja kui suur tung on vaktsineerimiseks inimestel olemas," ütles Popov.

Tema sõnul on tähtis ka selge sõnumiga kommunikatsioon. Popov ei välista, et eakad eelistavad perearsti juures vaktsineerida, et vaktsiini sobivuse osas nõu pidada.

"Kui me räägime massvaktsineerimise protsessist ja massvaktsineerimise keskustest, siis seal on arvestatud kõik minutite kaupa, et üks inimene kolme või nelja minuti jooksul ja seal detailseks konsulteerimiseks ei ole aega," rääkis Popov.

Popov lisas, et massivaktsineerimisele tulevad need, kes on kindlalt otsustanud, et tahavad vaktsiini.