Medicum lasi ajutiselt massvaktsineerimisele registreeruda ka 50-aastastel

Kui esialgse info järgi oli nädalavahetuse massvaktsineerimine koroonaviiruse vastu suunatud 1956. aastal ja varem sündinud inimestele ning 1961. aastal ja varem sündinud COVID-19 riskirühma kuuluvatele inimestele, siis ööl vastu reedet oli Medicumi keskkonnas registratuur.ee aegade broneerimine tehtud võimalikuks juba 1971. aastal sündinud inimestele. Haigekassa teatel oli see eraettevõtte isetegevus.

Võimalus alates 50. eluaastast Tallinnas ja Põhja-Eestis vaktsineerimisele registreeruda oli avatud juba neljapäeva õhtust ning kuni reede hommikuni inimesed seda ka aktiivselt kasutasid.

Haigekassa pressiesindaja Evelin Trink ütles ERR-ile, et otsuse võimaldada vaktsineerimisele registreeruda ka 1971. aastal sündinutel tegi Medicum ning see oli ametlikult kooskõlastamata.

Haigekassa palus Medicumil see võimalus sulgeda ning kella 10.45 seisuga oligi vastav muudatus Medicumi hallatavas registratuur.ee keskkonnas tehtud. Digilugu.ee keskkonna kaudu noorematel kui 1961. aastal sündinutel vaktsineerimisele registreerimise võimalust ei tekkinudki.

Juba aja broneerinud saavad oma vaktsiini kätte

Medicumi juht Tõnis Allik kinnitas ERR-ile, et kõik, kes on endale broneeringu saanud Medicumi registratuuri või kõnekeskuse kaudu, saavad oma vaktsiinidoosi kätte.

Alliku kinnitusel oli vaktsineerimise avamine 50-aastastest alates teadlik otsus. "Ajutiselt oli see (noorematele – toim.) avatud, saamaks aru, kas huvi on üldiselt madal või on ainult vanemas grupis madal. Tõesti, broneerimisi tuli noorematelt ning nemad saavad kõik teenindatud."

Alliku sõnul on nii laupäevaks kui pühapäevaks endiselt saada üle 3000 vaktsineerimisaja ning ta kutsus üles 60-aastaseid ja vanemaid inimesi endale vaktsineerimist broneerima.

Kui peaks pühapäeva õhtuks aegu endiselt üle jääma, siis uuesti vabaks neid Alliku sõnul ei lasta. See olevat ka haigekassa ja sotsiaalministeeriumi soov, et konkreetsed vaktsiinid tuleb pakkuda vanemale sihtrühmale. Eksperimendi korraldamise eest on Allik enda sõnul peapesu kätte saanud.

Reede hommikul said end vaktsineerimisele registreerida ka 1971. aastal sündinud inimesed Autor/allikas: registratuur.ee

Nädalavahetus suurvaktsineerimiseks on AstraZeneca vaktsiinidoose plaanitud enam kui 24 000. Vaktsineerimiseks on avatud 15 haiglat ja 7 eratervishoiuasutust

Üle Eesti saab end registreerida ka digiregistratuuris ning eraldi infotelefonidel.

Kuidas broneerida digitaalselt aeg COVID-19 vaktsineerimisele?

- Logi sisse üleriigilisse digiregistratuuri (www.digiregistratuur.ee või www.digilugu.ee). Tuvasta end kas Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

- Kui oled hetkel vaktsineeritavate inimeste sihtrühmas, siis näed pärast sisselogimist avalehel sellekohast teavitust.

- Liigud automaatselt edasi vabade aegade otsingu vaatesse, kui tervishoiuteenuse osutaja on oma ajad avalikuks teinud.

- Seejärel saad endale sobiva aja valida ja broneerida.

- Mine kindlasti vaktsineerimisele õigeks ajaks kohale või teavita vaktsineerivat asutust esimesel võimalusel, kui mingil põhjusel ei õnnestu vaktsineerimisele kokku lepitud ajal kohale minna.

Aja broneerimine telefoni teel

Vaktsineerimisele saab aega broneerida ka järgnevatel telefoninumbritel:

- Viljandi haigla registratuuri telefon: 434 3001

- Rakvere Haigla registratuuri telefon: 322 9780

- Hiiumaa haigla registratuuri telefon: 462 2795. Registratuur töötab tööpäeviti kella 8.00-16.00

- Kuressaare haigla telefon: 5198 2986

- Põlva Haigla registratuuri telefonid: 799 9198 ja 799 9199

- Pärnu Haigla registratuuri telefon: 447 3300. Registratuur töötab tööpäeviti kella 07.30-18.00

- Tallinna Lastehaigla telefon: 697 7200

- Järvamaa haigla registratuuri telefonid 384 8132, 384 8133

- Rapla Haigla polikliiniku registratuuri telefon: 484 4050 (haigla vaktsineerib haigla polikliinikus)

- Jõgeva Haigla registratuuri telefon: 776 6220

- Ida-Viru Keskhaigla kõnekeskuse telefon: 33 111 33. Kõnekeskus töötab tööpäeviti kella 8-18.

- Tartu Ülikooli Kliinikumi telefon: 731 9100

- Põhja-Eesti Regionaalhaigla telefon: 617 1049

- Läänemaa Haigla telefon: 472 5800

- Valga Haigla telefonid: 5378 5100 ja 766 5100.

- Tallinnas saab end vaktsineerima registreerida numbritel 600 7775 eesti keeles ning numbril 6007774 vene keeles. Telefoniregistratuur töötab reedel kell 8-20, laupäeval ja pühapäeval kell 10-18.

Sõle Spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido Meditsiinikeskus reedel, laupäeval ja pühapäeval kell10-19, vaktsineerimisvõimalus on kokku 3900 inimesel. Tondiraba Jäähallis on vaktsineerimas Medicum laupäeval ja pühapäeval kell 9-18, vaktsineerima oodatakse 3200 inimest.

- Medita kliiniku telefon: 17101.

- Tervisekeskus Corrigo telefon tööpäeviti kella 8.00-16.30: 333 1100 ning nädalavahetusel ning riigipühadel: 5389 3520.

- Tallinna Eriarstikeskuse registratuuri telefon: 6082218.