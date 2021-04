Moskva ja Kiievi vastasseis muutub aina tulisemaks

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov avaldas nördimust Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski otsuse üle kuulutada Venemaale järjekordsed sanktsioonid. Peskovi sõnul on varsti katkestatud kõik Moskva ja Kiievi vahelised suhted.

Kiievi teatel paigutab Venemaa oma piirile vastu Ukrainat ning Krimmi poolsaarele tuhandeid lisasõdureid ja sõjatehnikat, ähvardades piirkonda uute relvastatud kokkupõrgetega.

Reedel kinnitas USA president Joe Biden telefonivestluses Ukraina riigipeale Volodõmõr Zelenskile, et Kiiev ei jää kunagi Venemaa agressiooni vastu üksi.

Zelenski ise ütles, et Ukraina armee suudab tõrjuda ükskõik kelle rünnaku. "Meid toetavad rahvusvahelised partnerid, meil on Euroopa ja USA vankumatu tugi. Selle tõestuseks on vestlus, mille pidasin Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideniga," lausus ta.

Moskva väitel teeb neid murelikuks USA ja NATO vägede võimalik kohalolu Ukrainas või Venemaa piiride lähedal.

"Selline areng tooks kaasa suurenenud pinged Venemaa piiride lähedal, ja muidugi vajab see Venemaa-poolseid täiendavaid samme oma julgeoleku tagamiseks," ütles Peskov.

Üldjoontes on viimane aasta olnud Ida-Ukraina kriisipiirkonnas suhteliselt rahulik.

Ukraina politoloog Vassili Filiptšuk ütles, et nii kaua kuni kumbki pool pole huvitatud kompromissist, hõõgub konflikt edasi.

"Kui kummalgi poolel pole valmisolekut kompromissideks ja kui status quo säilitamine on mugavam kui konflikti lahendamine, siis jõuategi sinna, kus meie oleme olnud juba rohkem kui aasta," nentis ta.

Koroonaviirus on vähendanud ka inimestevahelist suhtlust siin ja sealpool rindejoont. Mariupoli kontrollpunktist käis pandeemiaeelsel ajal päevas läbi enam kui 12 000 inimest, esmaspäeval vaid 200, kuna separatistlik pool avab piiri vaid kaks korda nädalas.

Keeruline on pääseda sugulaste ja arsti juurde, paljud inimesed elavad vaid humanitaarabist. Donetskis kaitsepoogitakse Sputnik V-ga, Ukraina kontrollitud aladel on see vaktsiin keelatud.