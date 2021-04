Rein Ruutsoo: pandeemiast ja poliitikast

On valdkondi, kus eetilised kaalutlused peaksid küünilisi võimumänge taltsutama, kirjutab Rein Ruutsoo algselt Sirbis ilmunud kommentaaris.

Avaliku elu märgilisi sündmusi kiputakse ikka politiseerima. Maailmas pole ressurssi, mida ei saaks siduda võimu kehtestamise või selle ümberjaotamisega. Kuigi on valdkondi, nt humanitaarabi, kus eetilised kaalutlused peaksid küünilisi võimumänge taltsutama. COVID-19 pandeemia näib kinnitavat, et mida ulatuslikum katastroof, seda suurem on kiusatus sellest profiiti lõigata.

Tõdemusele, et COVID-19-st on saanud pandeemia ja ainus viis sellest jagu saada eeldab kogu elanikkonna massilist vaktsineerimist, järgnesid kohe hoiatused, et vaktsiinist võib saada geopoliitilise võitluse relv. Selle mõju maailmapoliitikale võrreldi nafta- ja gaasipoliitika mõjuga.

Donald Trumpi Hiinaga konfronteeriva poliitika üks hüüdlauseid "Paneme Hiina maksma!" tegi Hiinast pandeemia peasüüdlase. Venemaa püüd selle toel "suurt poliitikat" teha on demonstratiivne.

Esimese Euroopa riigina epideemiast raputatud Itaaliale pakutud humanitaarabi oli eelkõige (jõu)poliitika. Ca 600 hingamisaparaadi tarnijaks valiti Vene relvajõudude keemilise ja bioloogilise sõja eliitüksus, mis pealegi maabus Itaalia lennuväebaasis! 80 protsenti tarnitust osutus kasutuskõlbmatuks, kuid propagandistlik efekt oli vaieldamatu.

Suvel suure käraga USA-sse lennutatud humanitaarabil olid kelmuse tunnused. Lõpuks maksis USA administratsioon "humanitaarabi" dollarites kinni ja saadetis utiliseeriti samadel põhjustel nagu Itaalias. USA esitatud nõuded meditsiiniaparatuuri ohutusele on suurusjärgu võrra kõrgemad ja pealegi on Vene kraamil kalduvus süttida.

Epideemiast propagandasõja relva tegemist sai kogeda ka Eesti. Nimelt väitis Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Eesti olevat keeldunud Venemaa pakutud hingamisaparaatidest. USA survel! Eesti olnud pigem valmis ohverdama oma kodanike elusid.

Venemaa väited, nagu oleks Sputnik V-ga liitunud pretensioonid lihtsalt russofoobia, on rängalt üle paisutatud. Vaktsiini brändimine Sputnik V nimetuse all kõneleb meditsiini politiseerimisest. Sputniku välja töötanud Gamaleja-nimelise instituudi egiidi all tegutseb Venemaa kaitseministeerium.

Väited vaktsiini 90-protsendisest tõhususest ei saanud olla teaduspõhised! Sputnik V kliiniliste uuringute esimeste faaside läbipaistmatus vihjas ebaausale konkurentsile. Ka siis, kui kliiniliste uuringute esimesed faasid olid läbitud, ei olnud ilma kolmanda faasita midagi müüa (selle läbimine ei olnud tehniliselt võimalik).

"Ravimitootjaile kohustuslikke eeskirju eirati, turunduskeeldu Euroopas aga serveeriti kui russofoobiat."

Venemaa tervishoiuministeerium registreeris 11. augustil Sputnik V-na tuntud vaktsiini. "Esimesena maailmas" korrutamine rõhus patriotismile. Registreerimise lisaklausel, et tunnustus on ajutine, unustati. Samal ajal eksitati avalikkust, nagu oleks selle tunnustanud Maailma Terviseorganisatsioon. Ravimitootjaile kohustuslikke eeskirju eirati, turunduskeeldu Euroopas aga serveeriti kui russofoobiat.

Vaktsiini tootmine ja süstimine tõstatas küsimuse, kas pole tegemist inimkatsetega. Kahtlused tõrjuti kohe kinnitusega, et vaktsiinisüsti saanute seas on ka Vladimir Putini tütar ja kõrvalmõjusid ei ole täheldatud.

Ravimite turundamise tunnustatud normide kohustuslikkusele tähelepanu juhtinud eriteadlaste kohad vastavates riiklikes komisjonides hõivasid lojaalsed meedikud. Kahtlusi hajutama pidanud Sputnik V-ga seotud uuringute materjalide avaldamine 4. septembril ajakirjas The Lancet tekitas rohkelt küsimusi. Kas uuringu esimese ja teise faasi vahele jäänud ajavahemik oli piisav?

Patsientide valim oli ainult 76 inimest, s.t 38 uuringu igas faasis. AstraZeneca kliiniliste uuringute teine faas kaasas üle tuhande patsiendi, aga ei hõlmatud kõrvaltoimetest enim ohustatute rühmi. Peagi pani ligi 40 teadlasest meeskond kahtluse alla ajakirjas avaldatu relevantsuse.

Oktoobris-novembris hoo saanud turunduskampaania rõhutas, et Sputnik V, mille tõhusus hinnati 91 protsendile, olevat ainus tõhus vaktsiin, osta soovivat 20 riiki ja kokku on tellitud enam kui miljard doosi! Esimesed kaks miljonit doosi tarnitavat Kasahstanile!

Aasta lõpuks lubati toota juba 15–20 miljonit doosi. Turunduslik ülepakkumine paistis kaugele. Vajalikke biomaterjale tootev tööstus on Venemaal tagasihoidlik. Defitsiitseks kujunenud ampulliklaasi ja süstlaid-nõelu hiigelkogustes tootvaid ettevõtteid oli kogu maailmas üksnes kolm-neli ja ükski neist ei asunud Venemaal.

Etteheiteid, et kliiniliste uuringute kolmas, tegelikult kriitiline, faas on läbimata, s.t võimalikud kõrvalmõjud uurimata, tõrjuti viitega praktikale. Sadade tuhandete dooside manustamisel polevat Venemaal märkimisväärseid kõrvalmõjusid!

Vastusena Pfizeri vaktsiini loojate sedastusele, et vaktsiini tõhusus küünib 92 protsendini, tõsteti Gamaleja instituudis 24. novembri avaldusega Sputnik V tõhusus 95 protsendile! Mõneti muudetud koostisega vaktsiini tootmine põrkas tõsistele takistustele. Lahenduseks pakutigi nimetuse Sputnik Light all ühe doosi manustamist (tõhusus küll kannatavat).

Kuid ilma kahe kliiniliste uuringute faasita ei olnud Sputnik V Euroopas turustatav. Nüüd saavutas pressing uue ja kõrgeima mõeldava taseme. Putini telefonikõnede (november 2020) Angela Merkelile ja Emmanuel Macronile üheks teemaks oli Sputnik V, sh abipalve koostööpartnerite leidmiseks (Macronile helistamise avalikustamine kutsus Putinis esile raevuhoo).

Pfizeri, sh ka erakliinikuis, manustamine Venemaal keelati (erand tehti Skolkovos resideerivale Iisraeli firmale). Jaanuari algul oli Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell sunnitud avalikult protestima. Venemaa mustamiskampaania ähvardas tõsiselt kahjustada vaktsineerimist Euroopas. Dmitri Peskov on AstraZeneca vaktsiini nimetanud koguni ahvivaktsiiniks.

Ent Venemaa peab lahendama ka peamise probleemi – tootmisvõimsuste nappuse. Välisturgude hõivamine saaks seega toimuda üksnes oma kodanike vaktsineerimise, s.t tervise, arvel.